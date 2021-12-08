Bütçe Günlüğü | 7 Aralık 2021

Meclis Genel Kurulu'nda 7 Aralık günü, aşağıda adları yazılı 11 kurumun Bütçe ve Kesin Hesapları görüşüldü.

Meclis'te dün Bütçe ve Kesin Hesapları görüşülen kurumlar

“Görüşüldü” denilmesine bakmayın, kesin hesap ve bütçeler fonda yer aldı. Kurumların 2020 yılında yaptıkları etkinlikler; ödenekleri amaçlarına uygun, etkin ve verimli kullanıp kullanmadıkları, 2022 yılında verilen ödenek tutarları, dağılımı, hangi hizmetlere ve ne tür bir anlayışla harcanacağı gibi Meclis'in bütçe hakkını kullanmasının esasını oluşturan konular konuşulamadı.

Tuncay Özkan da görüşülen şeyin bütçe olmadığını şu sözlerle dile getirdi ve bu yüzden gerginlikler çıktı; “Çürüyen her şey düşer demiştim geçen bütçede, çürüdünüz ve düştünüz…bu bütçe düştüğünüzün bütçesidir. Bugün konuştuğumuz şey Türkiye Cumhuriyeti’nin bütçesi değildir, bugün konuştuğumuz şey çürüyen sistemin, yok olan ahlakın sayısal verilerinden başka bir şey değildir.”

Bunlar birkaç saat içinde sonuca varılabilecek konular da değil zaten. Meclis kürsüsü, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da konuşma hakkı elde edebilen milletvekillerinin eteklerindekini döktüğü bir platform işlevi gördü.

Bu arada, atanmışların seçilmişlere hakaretlerine de tanık olduk. Cumhurbaşkanının bir memuru olan Gençlik ve Spor Bakanı bir milletvekiline “yalancısın yalancı, büyük yalancı” diye bir söz etti. Çok eleştirildi ama geri adım da atmadı ve aynen şu sözlerle bir yanıt verdi; “seçilmişlik-atanmışlık türküsü tutturdunuz gidiyorsunuz ama gelin, hizmette yarışalım.”

Ne denilebilir? Yasama organı bu durumda…

Bir MHP milletvekili söz alıp başkanlık sistemi denilen garip kurguya güzellemeler yapmasaydı, Bakan Bey tartışmaların heyecanına kapılmıştır deyip geçerdik. Bakın neler söyledi; “Parlamenter sistemde kuvvetler ayrılığı sağlıklı bir şekilde işlememektedir… yürütme, yasama üzerinde tahakküm oluşturmakta, kuvvetler birliği hasıl olmaktadır…yasama, yürütme organını denetleme işlevini yeterince yerine getirememektedir…ülkemizde parlamenter sistem döneminde bu durum net bir şekilde görülmüş, çıkan yasaların da tamamına yakını hükümet tasarılarının yasalaşması şeklinde olmuştur…Başkanlık sisteminde Yürütme, güvenoyunu bizzat milletten aldığı için güvenoyu ve gensoru mekanizması kaldırılmıştır…”

Yasama organının ne duruma düşürüldüğüne güzel bir örnek verildi. 25.6.2018’den bu güne değin (27’nci dönem) 55.294 yazılı soru önergesi verilmiş. Bunlardan 6.809’u süresi içinde, 27.323’u süresi geçtikten sonra yanıtlanmış. 34.132 soru önergesine yanıt verilmemiş. Örneği veren milletvekili; “yürütme ve Cumhurbaşkanı tenezzül edip cevap dahi vermemiştir” diye aktardı.

Aklımızla alay ediyorlar. Ancak Meclise çok da haksızlık etmeyelim; Tartışmalarda “Ülkenin gidişatına ilişkin” önemli konular da konuşuldu. Kısaca onlara değinelim:

Madenler ve Enerji

TEMA vakfı MAPEK’den 300 bin lira para ödeyip satın aldığı verileri işleyip 15 kentle sınırlı bir çalışma yapmış ve yüzde 62’sinin maden şirketlerine verildiğini ortaya çıkarmış.

Enerji Bakanı, maden kaynaklarını ortaya çıkarmak amacıyla AKP öncesindeki 67 yılda 3,7 milyon metre sondaj yapılmışken; 19 yılda 7,9 milyon metre olduğunu söyledi. Bunu siz; “ülke topraklarının üzerine tekeller çöksün diye ne kadar çok çalıştıklarının” itirafı olarak anlayın.

Enerji Bakanı, altın için de yeni sahalar keşfedilmesi ve üretime geçirilmesi amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. 2020 yılında 42 ton altın üretilmiş, ekonomiye 2,5 milyar dolarlık bir katkı sağlanmış. Yılda 100 ton altın üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Karadeniz’e, Kaz dağlarına kötü haber!

Akkuyu Nükleer Enerji Santralı

Türkiye, enerji üretiminde dışa bağımlı. Daha da artmasına yol açacak yatırımlar yapılıyor/yaptırılıyor.. Üzerine basa basa Akkuyu Nükleer Santralının 9 büyüklüğündeki depreme ve tsunamiye dayanıklı yapıldığını söylüyorlar. İnanmayın; öyle olmadığını, felaketlere davetiyeler çıkarıldığını hepimiz biliyoruz. Nükleerde sıfır risk zaten olamaz. Diyelim ki her türlü önlem fazlasıyla alındı, yine yetmiyor. Reaktörü soğutmak için yapılacak işlemler Akdeniz’deki canlı yaşamı yok edecek. Bırakalım ekolojiyi, canlılığı, sermayenin anladığı dilden konuşalım; nükleerden beklenen yarar, turizm gelirlerinden yoksun kalmamıza değecek kadar çok mu olacak?

Elektrik altyapısı, üretimi, iletimi, dağıtımı

Enerji bakanı, elektrik altyapısının geliştirilmesi ve modernizasyonu için 2021 Eylül ayı TÜFE’sine göre 2006-2020 yılları arasındaki 15 yıllık sürede toplam 87 milyar yatırım yapıldığını; 2021-2025 arasında da 78 milyar liralık bir şebeke yatırımı yapılmasının planlandığını söyledi. EÜAŞ için de 2021-2023 arasında 20 milyar lira yatırım yapılacağını söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda TEDAŞ’ın 21 dağıtım şirketini satmışlardı. Satmadan önceki yatırım tutarlarına baktığınızda, bırakın gelir elde etmeyi üzerine para verdikleri ortaya çıkıyor.

Dahası var: TEDAŞ faturalarına yüzde 11-12 oranına ulaşan tutarlarda kayıp kaçak bedelleri yansıtılıyor. Genel Kurul’da ödediğimiz her 100 liralık faturanın 11-12 lirasının kayıp kaçak bedeli olduğu söylendi.

Şöyle bir hesap yaptılar; “geçen yılki elektrik üretimimiz 306 kilovatsaat. Bunun yaklaşık 35 milyar kilovatı kayıp kaçak. Bunun parasal değeri nedin diye hesapladığımızda karşımıza 26 milyar lira gibi bir bedel çıkıyor. Bu parayı namuslu vatandaştan alıp kayıp kaçak bedeli olarak şirketlerin cebine koyuyoruz.” İnanmayacaksınız ama bunun KDV’sini de bizden alıyorlar.

Elektrik İletim A.Ş’nin (TEİAŞ) satılması Özelleştirme İdaresin'in gündeminde. Enerji Bakanı son günlerde artan biçimde dile getirilmeye başlanan satılacağı iddialarına karşı, sermayenin tabana yayılması amacıyla halka arz yöntemiyle ve yönetim/denetim hakkının devlette kalması sağlanarak özelleştirileceğini söyledi. TEİAŞ, henüz özelleştirilecek durumda değil. Sermayenin kâr elde edeceği duruma gelmesi için büyük yatırımlar gerekiyor. Bu yüzden de yatırım projeleri arasında dikkati çeken tutarlarda paralar tahsis ediliyor.

Türkiye’de enerji ucuz mu?

Enerji Bakanı, Avrupa’da vatandaşlarına konutlarda en ucuz doğalgaz sağlayan ülke olunduğunu; elektrikte ise en ucuz ikinci ülke konumunda yer alındığını söyledi. Şaka gibi! Yanıtını da aldı; “Vatandaş Türk lirasıyla maaş alıyor, dolarla kıyaslıyorsunuz” diye söz attılar.

Milli Piyango kaçak bahis işinde aracılık mı yapıyor?

Özgür Karabat, önemli bir iddiada bulundu. Milli Piyango, Demirören grubuna satıldı ve onun İtalyan ortağı var. Karabat, şirketin internet sitesine girmek istemiş ve şöyle bir engelle karşılaşmış: “Uyarı! Yasa dışı bahis terörünün finansmanında kullanılabilmektedir. Yasa dışı bahis sizi suçlu duruma düşürebilir.” Dikkatlerden kaçmasın: bu uyarıyı, Türk Telekominikasyon İletişim Başkanlığı yapıyor…

Eski Meclis Başkanlarına araç ve makam odası

Meclis’te eski meclis başkanlarına verilmek üzere 10 makam odası yaptırılmış. 9’u kullanılıyormuş.

Mahmut Tanal adlarını sıraladı: İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin, Köksal Toptan, Bülent Arınç, Ömer İzgi, Mustafa Kalemli, Cahit Karakaş. Üçer de personel ve araçlar tahsis edilmiş. Binali Yıldırım 10 araçlık konvoyla çıkıyormuş. Şu andaki Meclis Başkanı biraz daha insaflı demek ki 7 araçla çıkıyormuş.

Dünkü bütçe macerası saat 22.29’da bitti.