Bulgarların gelişi sonrası Edirne'de işyeri kiraları 50 bin liranın üzerine çıktı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Bulgaristan vatandaşlarının 28 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye pasaportsuz girebilmesine imkan tanınmıştı. Uygulama sonrası Bulgaristan'dan Edirne'ye günübirlik alışveriş için gelenlerin sayısı her geçen gün arttı. Tur otobüsleri ve özel araçlarla gelen Bulgar turistler, alışveriş merkezleri ile kurulan halk pazarlarına kadar, hemen her yerde iğneden ipliğe alışveriş yaparak, ülkelerine dönüyor.

'Yatırımcılar yeni işletme için izin aldı'

DHA'nın haberine göre, kimlikle geçiş hakkı tanınması sonrası ciddi turist artışı olduğunu belirten Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Gurbetçi sezonunun bitmesi ile beraber net sayıları verebileceğiz. Ancak pasaportla girişlere göre bakıyoruz ki kimlikle girişlerde yüzde 30 artış var" dedi.

Kentte özellikle turizm ve hizmet sektörünün geliştiğini vurgulayan Zıpkınkurt, "Yabancı ve yerli yatırımcılar geliyor. Gelen yatırımcılar, genelde Bulgaristan'dan gelen misafirlerin ihtiyaçlarına göre mobilya, tekstil, hazır giyim ve yiyecek-içecek sektöründe. Bizim odamıza yaklaşık 57 firma, müracaat ederek yeni işletme için izin aldılar" diye konuştu.

Zıpkınkurt, yatırımcıların kentte otel yatırımı için arsa aradıklarını, mevcut binaları otele çevirmek içinse pek çok çalışmanın sürdüğünü kaydetti.

'Fiyatlarda yüzde 10 artış var'

Bulgar turistlerin kente gelişiyle ürün fiyatlarında da artış yaşandığını belirten Recep Zıpkınkurt, "Bulgarların gelişiyle fiyatlarda yüzde 10 civarında bir artış var. Genelde pazar ve market alışverişlerinde bunu görebiliyoruz" diye konuştu.

'En ufak dükkan 40 bin TL'den başlıyor'

Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker ise, "Diğer illerde, 'Edirne'de potansiyel çok yüksek. Edirne çok kalabalık, biz de bir iş yeri açalım' diyorlar. Sürekli her gün birileri arıyor. Kiralık yerler arıyorlar. İstanbul'dan büyük imalatçı firmalar arıyorlar. Böyle talepler de olunca kiralar alıp, başını yürüdü. Şu anda Edirne'de Çilingirler Çarşısı, Saraçlar Caddesi en hareketli yerler. Buralarda hem dükkan bulmak zorlaştı. Dükkan bulduğunuz zaman kirası; en basiti, en ufağı 40 bin TL'den başlıyor. Daha önce 10-15 bin TL idi. Şu anda 50 bin TL'lerin üzerinde kiralar" dedi.