Pasaport kalktı kuyruk başladı… Akın ettiler

Türkiye'ye pasaportsuz girişi kararı sonrası Bulgaristan vatandaşları alışveriş için Edirne'ye akın etti, dönüş yolunda Kapıkule Sınır Kapısı'nda araç kuyruğu oluştu.

Haber Merkezi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye pasaportsuz girişleri başladı. Bulgaristan vatandaşları giyecekten yiyeceğe, mobilyadan kozmetiğe çok sayıda alanda alışverişini Edirne'ye gelerek yaptı.

Alışverişin ardından dönüş yoluna geçen Bulgaristan vatandaşları, Kapıkule Sınır Kapısı'nda araç kuyruğu oluşturdu. Bulgaristan vatandaşlarının araçlarını tamamen doldurup Bulgaristan'a döndüğünü belirtildi.

5 ayda 1 milyon kişi 

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2022 yılının ilk beş ayında Bulgaristan'dan Türkiye'ye 950 binden fazla Bulgaristan vatandaşı giriş yaptı.

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