Bulgaristan vatandaşlarına vize muafiyeti

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları turistik ve transit geçiş amaçlı seyahatlere kısmi vize muafiyeti sağlandı.

90 günlük muafiyet

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın imzasıyla yayımlanan kararda, Bulgaristan Cumhuriyeti kimlik kartına sahip olan kişilerin Türkiye’ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti verileceği belirtildi.