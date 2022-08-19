Pasaportsuz giriş yapan Bulgarlar Edirne'de yoğunluk oluşturdu

Alışveriş için Edirne'ye gelen yüzlerce Bulgar turistin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Resmi Gazete'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karardan sonra Bulgar vatandaşlarının Türkiye'ye girişlerinde pasaport zorunluluğunun kaldırılmıştı.

Bulgarlar yakıttan giyime ve gıdaya kadar tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılıyor. Pazarlarda ve meydanlarda yoğunluk oluşurken alışveriş yapmak için gelen bir Bulgar şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun. Çünkü pasaport zorunluluğunun kalkması hepimizi çok memnun etti. Her hafta Edirne’ye gelerek bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Burada haftalık alışverişimizi yaptıktan sonra Bulgaristan’a geri dönüyoruz. Biz Osmanlı torunuyuz. Ezan sesini her yerden duymak bize büyük bir mutluluk veriyor. Burada kalmak bile başka bir heyecan veriyor.”

Pasaport zorunluluğun kalmasıyla ilk defa kimliğiyle Edirne’ye geldiğini belirten bir kişiyse, “Artık sadece kimlikle giriş yapabiliyoruz. Bugün burada alışveriş yapmak bizi çok mutlu etti. Bize fiyatlar da çok uygun geliyor. Bulgaristanlıyız ama Türkiye’yi bambaşka seviyoruz. Geldik ve buraları da gördük, iyi oldu” ifadelerini kullandı. (İHA)