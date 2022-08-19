ABD Dışişleri'nden vize yanıtı: Gecikme Türkiye'yle ilgili değil

Türkiye'den yurtdışına vize başvurularında yaşanan gecikmeler tartışma yaratırken, ABD'den konuyla ilgili bir açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'deki uzun vize bekleme sürelerinin Covid kısıtlamalarından kaynaklandığını ve bunun Türkiye'ye özgü bir durum olmadığını belirtti.

Price, dün düzenlenen günlük basın toplantısında bir muhabirin "Türklerin bu kadar uzun süre beklemesi için özel bir neden var mı" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ne yazık ki bu sorunu tüm dünyada yaşıyoruz. Bu sorunun temel nedeni Covid, hâlâ uygulanan Covid kısıtlamaları ve kısıtlamaların yeni kaldırıldığı ülkelerde devam eden etkiler. Özel olarak Türkiye'yle ilgili bir şey olmadığı konusunda sizi temin ederim."

ABD'nin vize için bekleme sürelerini kısaltmak amacıyla çalışmaları sürdürdüğünü, bazı ülkelerde bunun başarıldığını kaydeden Price, süreci Covid öncesi döneme döndürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bunun üzerine muhabir, Türkiye çevresindeki ülkelerde vize bekleme sürelerinin çok daha kısa olduğuna, Bosna Herseklilerin 5 günde, Yunanların ise 7 günde vize alabildiğine dikkat çekerek "Türkiye'de personel eksiğiniz mi var, yoksa Covid dışında bir şey mi var? Çünkü Türkiye'de bu sorun diğer ülkelerden çok daha büyük" diye sordu.

Bunun üzerine Price, "Her ülkede vize bekleme sürelerini etkileyen nüfus büyüklüğü gibi bir dizi faktör var. Elbette Türkiye bu saydığınız ülkelerden çok daha büyük bir nüfusa sahip. Bu nedenle bu sorunun sadece Türkiye'yle sınırlı olmadığı konusunda sizi temin ederim. Türkiye, çevre ülkeler ve tüm dünyada süreleri kısaltmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.