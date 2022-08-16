Schengen vizelerine ret: 'Türk vatandaşlarına verilmemesinin gerekçesi artan iltica talepleri'

Bir süredir Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Türk vatandaşlarına Schengen vizesi başvurularında ret kararı verdiği dosyaların sayısının artması konuşulurken, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı.

Konuyla ilgili sorularını "en tepe noktalardaki konuyla ilgili birine" sorduğunu belirten Sarıkaya, yanıt olarak Türkiye'den iltica başvuru sayısının çok artmasının temel sebep olduğunu söyledi.

Sarıkaya yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Sayı hakkında da bilgi vermedi ama bir süredir iltica taleplerinin artması nedeniyle AB ülkelerinin vize verirken ince eleyip sık dokuduklarını, gidip gelmeme ihtimali olan her kişinin vize talebini de geri çevirdiklerini belirtti.

Almanya, Hollanda, Danimarka gibi akrabaları bu ülkelerde bulunan kişilerin başvurularında ret olayının daha yoğun yaşandığını da söyledi.

Aslında AB'nin geçen yılki verilerine bakıldığında bu yükseliş çok net görülüyordu.

Geçen yıl iltica başvurularında ilk sırayı 117 bin kişiyle Suriyeliler alırken onları 102 bin kişiyle Afganlar izledi.

Pandemi koşullarının da etkisiyle Türkiye vatandaşlarından gelen iltica başvurusu 15 Temmuz sürecinin gerisine düşüp 2020'de 16 bin 720'ye gerilemişti."