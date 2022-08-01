Bulgaristan'da erken seçim tarihi belli oldu

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov'un koalisyon hükümetinin Haziran ayında dağılmasının ardından hükümet kurma görevi Bulgaristan Devlet Başkanı Rumen Radev'e devredilmişti.

Erken genel seçime ilişkin kararnameyi imzalayan Radev, seçimlerin 2 Ekim 2022 tarihinde yapılmasına karar verdi.

Radev ayrıca, parlamentoyu feshederek geçici başbakanın ve bakanların isimlerini de açıkladı. Yarın göreve başlayacak geçici hükümet için başbakanlığa Gılıb Donev atandı. Geçici Başbakan olarak atanan 55 yaşındaki Donev, önceki hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Ekim 2022'de yapılacak seçimlerle birlikte Bulgaristan'da, 2 yıl içinde 4. kez seçim yapılmış olacak.