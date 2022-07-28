Bulgaristan adım adım erken seçime gidiyor

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov'un koalisyon hükümetinin dağılmasının ardından, Cumhurbaşkanı Rumen Radev hükümet kurma görevini Bulgaristan Sosyalist Partisi'ne (BSP) vermişti. BSP tarafından yapılan açıklamada, hükümet kurma çalışmalarının sonuçsuz kaldığı ve görevin cumhurbaşkanına geri iade edileceği belirtildi.

Reuters'in haberine göre, BSP partinin umut ettiği desteği parlamentoda bulamadığını belirterek, Bulgaristan'ın zor döneminde çıkış yolu yaratmak istediklerini söyledi. Açıklamada, parlamentodaki mevcut durumun "umutsuz" olduğu vurgulandı.

Parti Sözcüsü Georgi Svilenski, Petkov hükümetinin Maliye Bakanı Asen Vasilev'in başbakan adayı olması halinde, Vasilev'i destekleyeceklerini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in parlamentoyu feshederek, Ekim ayının ilk yarısı için erken seçim çağrısı yapması bekleniyor. Komünist partinin dağılmasından sonra kurulan BSP’li Radev, Rusya'ya yönelik yaptırımlara karşı çıkmasıyla tanınıyor. Radev, Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu açıklamıştı.