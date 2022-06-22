Bulgaristan'da hükümet düştü

Bulgaristan Parlamentosu'nda bugün, Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov aleyhinde gensoru önergesi verildi. Bulgaristan’da geçen yıl yapılan üç seçimden sonra kurulan ve 6 aydır görevde olan Başbakan Kiril Petkov’un üçlü azınlık hükümeti, meclisten güvenoyu alamayarak düştü.

AP'nin haberine göre, sadece 6 ay önce iktidara gelen hükümeti devirmek için yapılan oylama, 123 vekil hükümet aleyhine oy verirken ve 116 vekil de hükümete destek verdi.

Petkov hükümeti oylama sonunda düşerken, Petkov'un partisi Değişime Devam Partisi (PP) parlamentoya ikinci bir hükümet önermek için şansı bulunmakta.

Koalisyon ortağı Böyle Bir Halk Var (ITN) Partisi, Bulgaristan’ın Kuzey Makedonya ile ilgili politikası nedeniyle 8 Haziran’da koalisyondan ayrılmıştı. Parlamento Başkanı Nikola Minçev de geçen hafta görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Koalisyon hükümetinde Değişime Devam Partisi (PP), Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve Demokratik Bulgaristan Partisi (DB) yer alıyordu.