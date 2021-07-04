Brezilyalılar Cumhurbaşkanı Bolsonaro'ya karşı sokaklara döküldü

Brezilya'da Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun görevden alınması için yapılan çağrılar, hükümet görevlilerinin Covid-19 aşılarından yolsuzluk yaptığı iddiaları arasında büyüyor

Brezilya hükümetinin pandemi önlemlerine karşı verdiği mücadele sonucunda yarım milyondan fazla Brezilya yurttaşı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken Cumartesi sabahı halk Rio de Janeiro sokaklarına döküldü.

Halk arasında Bolsonaro'yu iktidara getiren süreçte hükümet darbesiyle devrilen Lula da Silva'nın geri dönmesi için çağrılar yükselmeye devam ediyor.

Cuma günü, bir yüksek mahkeme yargıcı, Bolsonaro'nun Hindistan menşeli ilaç şirketi Bharat Biotech'ten milyonlarca Covid-19 aşısının satın alınmasını içeren üst düzey yolsuzluk şüpheleri konusunda soruşturma emri verdi.

Bolsonaro'dan 'seçim sonucunu tanımayacağım' mesajı

Bolsonaro, 'seçim hileleriyle' kaybederse iktidarı bırakmayı reddedeceğini söyledi. Ülkedeki gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını keyfi olarak tanıyacağını beyan eden aşırı sağcı lider şimdi, 2018'de seçildiği aynı sistem olan ülkenin elektronik oylama sisteminin bütünlüğüne saldırıyor.

Dün düzenlediği basın toplantısında konuşan Bolsonaro, “Yargıtay yargıçlarını önceden uyarıyorum. Beni seçimlerde adil bir şekilde yenene başkanlık kuşağını vereceğim, ama sahtekarlıkla yenene değil.” dedi ve “Bu seçimlerde hileli oy sistemine izin vermeyeceğim… Bu sistemle gelecek yıl seçimlere giremeyiz, dünyanın hiçbir yerinde kabul edilmiyor.” diye ekledi.

Söz konusu elektronik oylama sistemi, Bolsonaro'ya 2018'de ikinci turda yüzde 55,13'lük bir zafer kazandırdı. Bu rakibi İşçi Partisi'nden (PT) Fernando Haddad tarafından da kabul edilen sonuçtu.

Bununla birlikte Bolsonaro, Peru'da Keiko Fujimori, Bolivya'da Carlos Mesa ve ABD'de Donald Trump'ın izlediği ve sandıktaki yenilgilerini iptal etmek için asılsız seçim sahtekarlığı iddialarında bulunma stratejisini seçti.

Görevdeki Bolsonaro, neredeyse kesinlikle PT adayı olacak ve tüm anketlerde önde giden eski Brezilya lideri Lula Da Silva ile karşı karşıya gelecek.