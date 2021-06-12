VİDEO | Bolsonaro şov yapmak için bindiği uçaktan böyle kovuldu

Salgında büyük kayıplar yaşayan ve içinde bulundukları krize tepki gösteren Brezilyalılar geçtiğimiz haftalarda kitlesel eylemlere imza atmış, "Aşı ve ekmek, Bolsonaro istifa!" demişti.
Bu eylemlerin etkisi sürerken, ülkede dikkat çeken bir olay yaşandı.
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, bir proje açılışı için gittiği eyalette havalimanından kalkacak uçağa kısa süreliğine binerek mürettebata ve yolculara "selam vermek" istedi.
Bu ziyareti "siyasi şova" çevirmek isteyen Bolsonaro, yolcuların "dışarı çık", "defol" ve "soykırımcı" tepkisiyle karşılaşınca uçaktan inmek zorunda kaldı.
Öte yandan Bolsonaro'nun kendisine tepki gösterenlere maskesini çıkartıp"eşeğe binin" dediği duyuldu.
O anlar şöyle görüntülendi: