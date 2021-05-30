Brezilya'da halk sokakta: Halk için aşı ve ekmek, Bolsonaro istifa!

Brezilya'da faşist devlet başkanı Jair Bolsonaro pandemiyi yönetmekte büyük başarısızlığa imza atarken Covid-19 kaynaklı ölümler yarım milyona yaklaşmış durumda. Brezilyalılarsa Bolsonaro'nun pervasızlığına karşı dün sokaklara döküldü.

Şu anda Bolsonaro, pandemi önlemlerini kaldırmak için yerel yetkililere baskı yaptığı ve etkisi denenmemiş ilaçları Covid-19 tedavisi için kullanıma soktuğu için bir Senatör Komisyonu tarafından soruşturuluyor.

Sokaklara akın eden halksa daha fazla aşı, daha iyi halk sağlığı hizmeti, ücretsiz kamusal eğitim, daha iyi yaşam koşulları ve Bolsonaro'nun istifasını talep ediyor.

Komşu ülkeler, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve kendi halkının uluslararası çağrılarına rağmen Bolsonaro, Covid-19'un yayılmasını durdurmak için her türlü sağlık önlemine karşı savaşmaya devam ediyor.

Bolsonaro, 23 Mayıs'ta Rio de Janeiro'daki bir motosiklet gösterisinde yaptığı konuşmada "Hiçbir bilimsel kanıt olmadan valiler ve belediye başkanları sokağa çıkma yasağı veya kapanmalar uyguladılar (...) Özgürlüğünüzü garanti altına almak için gerekli tüm önlemleri almaya hazırız" dedi.

Cumartesi sabahı itibariyle Brezilya yaklaşık 16.4 milyon Covid-19 vakası ve 459.171 ölüm bildirmişti.