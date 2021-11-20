Brezilyalı gazeteci: Almanya gibi zengin olmak istiyorsak Yahudileri öldürmeliyiz

Brezilya'nın en büyük yayın organlarından biri olan Jovem Pan'da çalışan bir gazeteci, Çarşamba günü televizyonda ülkesinin "Almanya kadar zengin olabilmesinin tek yolunun Yahudileri öldürmek olduğunu" söyledi.

Jose Carlos Bernardi, kendisine Brezilya'nın Almanya'nın sahip olduğu ekonomik kalkınmaya nasıl ulaşabileceği sorusuna "O raddeye ancak Yahudilere saldırarak ulaşabiliriz. Bir milyar Yahudiyi öldürür ve ekonomik güçlerine el koyarsak Brezilya zenginleşir. Savaştan sonra Almanya'ya olan da buydu" şeklinde cevap verdi.

Bernardi'nin şiddeti ve ırkçılığı kışkırtan sözleri büyük tepkiye yol açarken Sao Paulo'da bir savcının kendisi hakkında nefreti kışkırtmaktan dava açacağı bildirildi.

Ertesi gün açıklama yapan Bernardi, sarf ettiği "talihsiz sözler için özür dilediğini" söyledi ve niyetinin Almanya'nın Yahudilere yaptığı adaletsizliği bir eylem planı olarak önermek yerine, ele almak ve vurgulamak olduğunu öne sürdü.

Jovem Pan televizyonu da çalışanının söylemleri için özür diledi. Ancak kanal, Bernardi'yi kovma çağrılarına yanıt vermedi.

Öte yandan São Paulo eyaleti parlamentosunda sağcı bir milletvekili Antônio Campos Machado, kendisine danışmanlık hizmeti veren Bernardi ile yaptığı sözleşmeyi feshettiğini söyledi.