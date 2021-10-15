Brent ham petrol varil başına 85 doları aştı

Dünya petrol fiyatları yüzde artarken brent ham petrolünün fiyatı 10 Ekim 2018'den bu yana ilk kez varil başına 85 doların üzerine çıktı.

Petrol fiyatları, artan gaz ve kömür fiyatlarının petrol ürünlerine geçişi teşvik etmesi sonucu artan taleple bu hafta içinde yüzde 3'ün üzerinde artışa yöneldi.

Brent tipi ham petrol için Aralık vadeli fiyatları yüzde 1,21 artarak varil başına 85,02 dolara, WTI için Kasım vadeli işlemleri ise yüzde 1,12 artarak varil başına 82,22 dolara yükseldi.

Brent ham petrol fiyatları en son 2018 yılının Ekim ayında varil başına 85 dolara ulaşmıştı.

Bu sabah petrolün fiyatı ortalama yüzde 0,7 - yüzde 0,8 arttı.

OPEC+, geçen yılki Covid-19 salgınından bu yana uygulanan tarihi arz kesintilerinin kademeli olarak çözülmesinin bir parçası olarak, Kasım-Nisan ayları arasında piyasaya günde 400 bin varil ek petrol çıkarma planlarına bağlı kalacağını söyledi.