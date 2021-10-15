Çin'de enerji sıkıntısı büyürken kömür fiyatları rekor seviyelere ulaştı

Çin'deki enerji krizi, yakıt fiyatlarının artmasıyla derinleşmeye devam ediyor. Öte yandan ülkeyi etkisi altına alan ve Kuzey Çin'den gelen kuvvetli soğuk hava dalgası nedeniyle evlerde ve işyerlerinde ısıtma için elektrik talebinin bu hafta artması beklendiği kaydedildi. Ülkenin bazı orta ve doğu bölgelerdeki ortalama sıcaklıkların önümüzdeki 2-3 gün içinde 16 santigrat dereceye kadar düşebileceğini tahmin ediliyor.

Ülkedeki kömür kıtlığı, yüksek yakıt fiyatları ve pandemi sonrası artan endüstriyel talep yaygın elektrik kesintilerine yol açtı. Eylül ayından bu yana Çin'de 30'dan fazla bölgenin en az 17'sinde tayınlama uygulanırken bazı fabrikalar üretimi askıya aldı ve tedarik zincirlerinde aksamalar arttı.

İngiltere menşeli Reuters, ülkenin en aktif Zhengzhou termal kömür vadeli işlemlerinin Cuma günü erken saatlerde ton başına 1.669,40 yuan (259,42 dolar) ile rekor seviyeye ulaştığını belirtti.

Pekin, talebin en yüksek olduğu dönemlerde yerli kömür üretimini artırmak ve enerjiye aç endüstrilerin ve bazı fabrikaların elektriğini kesmek de dahil olmak üzere kömür fiyatlarındaki artışları kontrol altına almak için bir dizi önlem aldı. Kullanıcılara, kış ısıtma sezonu için enerji kaynaklarının güvence altına alınacağını defalarca garanti etti.

Ancak, kömür arzlarının yetersiz kalması ve yerel yönetimlerin konut kullanıcılarına öncelik vermesi nedeniyle, Reuters dördüncü çeyrekte endüstriyel enerji tüketiminde yüzde 12'lik bir düşüş tahminine yer verdi. Elektrik kesintilerinin gelecek yılın başlarında devam etmesi bekleniyor.

Çin, 2060 yılına kadar "karbon nötr" olmayı hedefliyor ve Pekin, daha temiz rüzgar, güneş ve hidro enerjiye geçerek kömür enerjisine olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. Ancak kömürün bir süre elektrik ihtiyacının büyük kısmını karşılaması bekleniyor.

Çin menşeli Xinhua'ya göre, Çin Başbakan Yardımcısı Han Zeng, Rusya Enerji Haftası Uluslararası Forumu'nda bir video mesajında ​​Perşembe günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, Çin'in 2030 yılına kadar karbon zirvelerine ulaşmak için çaba göstereceğini söyledi.

Ayrıca Çin ve Rusya'nın enerji geçişine öncülük eden önemli güçler olduğunu ve işbirliği yaparak büyük petrol ve gaz boru hattı ile nükleer enerji projelerinin sorunsuz ilerlemesini sağlamaları gerektiğini söyledi.