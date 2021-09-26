Çin, yaklaşık 65 milyon dolarlık karbondioksit emisyon kotası sattı

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı İklim Değişikliği Departmanı başkanı Li Gao, Çin'in iki aydan biraz fazla bir süre içinde şirketlere 418 milyon yuan (yaklaşık 64,6 milyon dolar) değerinde karbondioksit emisyonu kotası sattığını söyledi.

Çin, ülkedeki karbon emisyonlarını azaltmak ve yeşil ve düşük karbon gelişimini teşvik etmek amacıyla 2016 yılında Şanghay'da Emisyon Ticareti Sistemini (ETS) başlattı. Ayrıca, ülkenin 2030 yılına kadar CO2 emisyonlarının zirvesine ulaşma ve 2060 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşma taahüdü de bulunuyor.

Pekin'deki Merkez Ekonomi ve Finans Üniversitesi Uluslararası Yeşil Finans Enstitüsü'nde düzenlenen bir konferansta konuşan Bakan, "23 Eylül itibariyle, ulusal emisyon ticaret planı, toplam 418 milyon yuan tutarında 8,48 milyon ton [satılan] karbon emisyonu kotaları için sözleşmeler gördü" dedi.

Li, piyasaya sürülmesinden bu yana piyasanın istikrarlı olduğunu ve fiyatların makul sınırlar içinde tutulduğunu kaydetti. Açılış fiyatı, bir ton CO2 eşdeğeri başına yaklaşık 7,40 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Çin medyasına göre, plana erişebilecek şirketler arasında 2 binden fazla elektrik firması yer alıyor. Ekoloji ve Çevre Bakanlığı, bu şirketlerin yılda 4 milyar tondan fazla karbondioksit salınımından sorumlu olduğunu belirtti.