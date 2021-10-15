Benzin ve motorine beklenen zam geldi: 2-3 lira daha artabilir

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere bezine 40 kuruş, motorine 41 kuruş zam gelecek. Benzinde 17 kuruş, motorinde ise 41 kuruşun tamamı pompaya yansıyacak. LPG ve motorinin ardından benzinde de bu gece itibarıyla ÖTV'si sıfırlanmış olacak.

Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında da zamları beraberinde getiriyor.

Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 41 kuruş zamlanacak. Motorinde özel tüketim vergisi (ÖTV) sıfırlandığı için bu zammın tamamı pompaya yansıyacak.

Benzinde ise 40 kuruş zam yapılacak. Bu zammın 23 kuruşu ÖTV’den karşılanacak ve benzinde de ÖTV sıfırlanacak. 17 kuruş zam ise pompa fiyatına yansıyacak.

LPG’de daha önce ÖTV sıfırlanmıştı.

Bir süredir akaryakıtta uygulanan eşel mobil sistemi kapsamında, artan maliyetlerin tüketicilere yansımaması için, kur ve petrol fiyat artışları ÖTV’den karşılanıyordu. Ancak gerek kur gerekse petrol fiyatındaki aşırı artış, vergi oranlarında indirime yönelik marj bırakmadı. Bundan sonraki zamlar pompa fiyatına yansıyacak.