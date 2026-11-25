Küba’nın beş yüz yıllık tarihini anlatan resimli kitap Türkçede yayınlandı.

Hindistan'ın Kerala eyaletinden K. S. Ranjith'in yazdığı ve Girish A. V.'nin resimlediği Boyun Eğmeyen Ada: Küba, Tunç Türel'in çevirisiyle Kasım 2026'da Yordam Kitap tarafından yayınlandı. Fidel Castro'nun doğumunun 100. yılında okurla buluşan 144 sayfalık kitap, adanın sömürgecilikten bugüne uzanan tarihini resimlerle anlatıyor.

Kitap, Küba’nın beş yüz yıllık tarihini kronolojik sırayla ele alıyor. Anlatı, adanın yerli halkı Taínolar ve İspanyol işgaline karşı ilk direnişle başlıyor. Şeker plantasyonlarında köleleştirilen Afrikalılar, José Martí’nin önderliğindeki bağımsızlık savaşları ve 1898’den sonra adaya yerleşen ABD egemenliği bunu izliyor.

Moncada baskını, Sierra Maestra’daki gerilla savaşı ve 1959 Devrimi kitabın ana durakları arasında. Devrim sonrasına ayrılan bölümlerde sağlık ve eğitimdeki dönüşüm, Küba’nın uluslararası dayanışması ve altmış yılı aşkın süredir devam eden ABD ablukası anlatılıyor. Kitap, 1990’ların zor yıllarından ABD’nin 2026’da Raúl Castro hakkında hazırladığı iddianameye kadar uzanıyor.

Kitabın resimleri, animasyon alanında çeyrek yüzyıldır çalışan Girish A. V.’ye ait. Toprak tonlarındaki çizimler, Taíno önderi Hatuey’in 1512’de yakılmasından ablukanın bugünkü yüzünü gösteren bir “Payment declined” ekranına kadar her dönemi görselleştiriyor. Kısa ve yalın metinler, kitabı genç okurlar için de erişilebilir kılıyor.

Yazar K. S. Ranjith, Kerala’daki Chintha Publishers’ın editörü. Kitap ilk olarak bu yayınevinden Malayalamca çıktı. Son sayfalarda Hindistan’dan Küba’ya uzanan dayanışma anlatılıyor: Hindistan Komünist Partisi (Marksist), “Küba İçin Bir Somun Ekmek” kampanyasıyla topladığı on bin tonu aşkın yardımı MV Alpha gemisiyle Havana’ya göndermişti.

Yordam Kitap, kitabın arka kapağında bu eseri, Fidel Castro’nun 100. doğum yılında Türkçeye kazandırmış olmaktan kıvanç duyduğunu belirtti:

Karayipler’de küçük bir ada, nasıl oldu da dünyanın dört bir yanında bağımsızlığın, direnişin ve sosyalizm umudunun simgesine dönüştü? Küba’nın tarihi, şeker plantasyonlarında köleleştirilen insanların emeğinden sömürgeciliğe karşı ayaklanmalara, bağımsızlık savaşlarından 1959 Devrimine uzanan uzun bir mücadelenin öyküsüdür. José Martí’den Fidel Castro’ya ve Che Guevara’ya dek süren bu mücadelede, Küba halkının bağımsızlık özlemi eşit ve özgür bir toplum kurma iradesiyle buluşur. Boyun Eğmeyen Ada: Küba, sömürgecilik döneminden günümüze bu mücadelenin izini resimlerle ve yalın bir anlatımla sürüyor. Sierra Maestra’daki gerilla mücadelesini, devrimin zaferini, sağlık ve eğitim alanındaki dönüşümleri, uluslararası dayanışmayı ve ABD ablukasına karşı direnişi bir araya getiriyor. Sosyalist devrimin kazanımlarını, karşılaştığı güçlüklerle birlikte okurla buluşturuyor, okuru da bir halkın hangi koşullarda başkaldırdığını, neleri değiştirebildiğini ve kurduğu yeni yaşamı nasıl savunduğunu keşfetmeye çağırıyor. Bu eseri, Fidel Castro’nun 100. doğum yılında Türkçeye kazandırmış olmaktan kıvanç duyuyoruz.

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