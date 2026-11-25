1926'da doğan, Küba Devrimi'nin lideri olarak öne çıkan Castro; 1959 ila 1976 yılları arasında Başbakan, 1976 ila 2008 arasında ise Devlet Başkanı olarak görev yaptı.

1965 ile 2011 yılları arasında Küba Komünist Partisi'nin 1. Sekreteriydi. ABD'nin kumarhanesi ve genelevi sayılan ülkesini, yurtsever ve komünist gençlerle beraber bu boyunduruktan kurtarma aşkıyla yola çıktı.

Örgütçü lider, başarısız 1953 Moncada Kışlası baskınının ardından hapse atıldı. Mahkemedeki savunması ve yoldaşlarıyla beraber verdiği kavganın yurtsever yanı o kadar güçlüydü ki diktatör Batista rejimi devrimci gençleri de içine alacak genel af ilan etmek durumunda kaldı.

Kardeşi Raul, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos ve Juan Almeida Bosque gibi yoldaşlarıyla beraber başarıya ulaştırdığı Küba Devrimi'nin ardından ülkede sosyalist kalkınmanın temellerini attı.

Onun liderliğindeki partisi, dünyada önde gelen emperyalizm karşıtı mücadelenin bayraktarlarından oldu.

Bugün Angola, Namibya gibi ülkeler bağımsız ise, Güney Afrika'daki ırkçı rejim çöktüyse bunlar Küba'nın enternasyonalist dayanışmasının ürünüdür.

Castro liderliğinde Küba, Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde de sarsılsa bile beklenenin aksine çökmedi, aksine kararlı bir şekilde ayakta kalmaya devam ediyor.

Küba bugün Fidel’in gösterdiği yolda boyun eğmeden emperyalizme hâlâ kafa tutuyor.

Bundan 10 yıl önce aramızdan ayrılan çağımızın büyük devrimcisinin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.