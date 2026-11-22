Tera Holding ve bağlantılı şirketlere yönelik borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni ayrıntılar gündeme geldi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı rapor, Londra merkezli Gildencrest Capital ile Tera Yatırım arasındaki para ve şirket bağlantılarını ortaya koydu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Bürosu'na ulaştığı belirtilen raporda, yurt dışı merkezli aracı kurumlar üzerinden Borsa İstanbul'da işlem yapan ve kamuoyunda "bıyıklı yabancı" olarak anılan Türk yatırımcıların faaliyetlerine ilişkin tespitler yer aldı.

Londra'da kuruldu, İstanbul'dan yönetildi

Haberde aktarılan rapora göre, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in 2011 yılında Londra'da kurduğu Tera Europe isimli aracı kurumun adı 2024 yılında Gildencrest Capital olarak değiştirildi.

Şirketin yüzde 49'unun Emre Tezmen'e, yüzde 40'ının ise Oğuz Tezmen'e ait olduğu belirtildi. Merkezi Londra'da görünen şirketin faaliyetlerinin ise İstanbul Maslak'taki ofisten ve Tera çalışanları aracılığıyla yürütüldüğü öne sürüldü.

Şirketle bağlantılı bazı kuruluşların yönetiminde Tera'nın eski makam şoförü ve büro memurunun bulunduğu da rapordaki iddialar arasında yer aldı.

Dokuz yılda 21 milyar liralık para trafiği

Gildencrest Capital'in Türkiye'deki banka hesaplarından dokuz yılda toplam 21 milyar lira geçtiği belirtildi.

Bu tutarın 11,9 milyar lirasının Tera Yatırım'dan, 6,3 milyar lirasının ise aralarında soruşturmada şüpheli olarak yer alan Ruzy Madencilik'in patronu Mehmed Nureddin Çevik'in de bulunduğu 19 kişiden geldiği aktarıldı.

Hesaplara giren 21 milyar liraya karşılık 19,1 milyar liralık çıkış gerçekleşti. Haberde, para hareketlerinin Türkiye'deki hesaplarda kazanç oluşmadığı izlenimi yarattığı, asıl kazancın ise yurt dışındaki hesaplarda biriktiği ifade edildi.

Yabancı yatırımcı gibi gösterildiler

MASAK raporuna dayandırılan iddialara göre, işlemler Londra'dan İsviçre merkezli Century City isimli aracı kuruluşa, oradan da Borsa İstanbul'a iletildi.

Bu yöntemle işlem yapan Türk yatırımcıların Borsa İstanbul kayıtlarında yabancı yatırımcı olarak göründüğü, işlemlerin arkasındaki gerçek kişilerin ise görünmez hale geldiği öne sürüldü.

Hisse işlemlerinden yaklaşık 7,8 milyar lira kazanç elde edildiği belirtilirken, 6,3 milyar liranın Çekya ve Londra'daki hesaplara gönderildiği aktarıldı. Bu tutarın yalnızca 2,2 milyar lirasının Türkiye'ye döndüğü, 4,1 milyar liranın yurt dışında kaldığı ifade edildi. Yurt dışında kalan paranın 3,4 milyar liralık bölümünün Tera Yatırım'a ait olduğu belirtildi.

İsviçre hesaplarına milyarlarca lira aktarıldı

Haberdeki bir diğer dikkat çekici iddia ise yurt dışındaki hesaplardan yapılan ödemeler oldu.

Buna göre, 2026'nın ilk aylarında soruşturmada tutuklanan Lydia Holding patronu Enver Çevik'in İsviçre'deki hesabına 4,5 milyar lira, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabına 500 milyon lira aktarıldı.

Fon krizinin gündeme geldiği eylül ayında ise mal varlığına tedbir konulan Best Savunma patronu Burhan Tunç Özkan'a aynı hesaplardan 1 milyar lira ödeme yapıldığı öne sürüldü.

1,95 milyar liralık aktarım durduruldu

Gildencrest Capital'in Bahamalar'da açılan bir banka hesabına kasım ayında 504 milyon lira değerinde hisse aktarıldı. Ayrıca 1 milyar 950 milyon liralık hisse aktarımı girişiminin MASAK tarafından son anda durdurulduğu belirtildi.

Söz konusu hisselerin TMSF bünyesindeki gönüllü iade hesabına yatırılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karar alındığı, Adalet Bakanlığı'nın da yurt dışına çıkarıldığı belirtilen paraların iadesi için adli istinabe süreci başlattığı aktarıldı.

soL'un beş kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.