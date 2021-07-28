Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında "Görevi kötüye kullanma ve "Nefret ve ayrımcılık" suçlarından soruşturma başlatıldı. 

Özcan, bir süredir göçmenleri hedef alan açıklamalarla gündeme geliyordu.

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