CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında "Görevi kötüye kullanma ve "Nefret ve ayrımcılık" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Özcan, bir süredir göçmenleri hedef alan açıklamalarla gündeme geliyordu.
Haber Merkezi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı.
Haber Merkezi
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında "Görevi kötüye kullanma ve "Nefret ve ayrımcılık" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Özcan, bir süredir göçmenleri hedef alan açıklamalarla gündeme geliyordu.