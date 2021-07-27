Özcan: Ben dediklerimin arkasındayım, birer tane göçmeni evinize alıp bakar mısınız?

"Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız" sözleri nedeniyle tepki çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, konuya ilişkin Habertürk TV'ye açıklamada bulundu.

"Ben onlar Bolu'dan gitsin istiyorum. Bu konunun Türkiye'de tartışılmasını istiyorum. Bunun sebebi budur. Mülteci mi göçmen mi belli değil" derken, "Binlerce teşekkür mesajı alıyorum, telefonlarım susmuyor" iddiasında bulundu.

Bolu'da 16-17 bin Suriyelinin olduğunu söyleyen Özcan, "İlk konuşmamı yaptığımda 1,5 milyon kadar Suriyeli vardı. Şimdi gayri resmi rakamlara göre 8 milyon oldu. Bolu'da 16-17 bin seviyesinde. Ben burada halkın hislerine tercüman oldum. Söylediklerimin tamamının arkasındayım. Halkın arkasında olduğum için bana 'Faşist diyecekler' dedim. Halkın tercümanlığını yapmak görevim. Milletvekilliği yaptım, halkın belediye başkanıyım. Böyle bir rahatsızlık var. Afganistan'dan akın akın geliyorlar" dedi.

Özcan, şöyle konuştu:

"Ben dediklerimin arkasındayım. Bedel ödenmesi gerekiyorsa, bu bedeli ödemeye hazırım. Asla geri adım atmam. Bundan sonra yapmam gerekeni yaparım. Ek tedbirlerimiz var. Onları şimdi paylaşmayım. Ben tavrımdan geri adım atmayacağım. Göçmen seviciliği yapanları kınayacağınıza beni kınamanızı kınıyorum. Birer tane göçmeni evinize alıp bakar mısınız?"