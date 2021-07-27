'Yabancı düşmanlığına geçit vermeyeceğiz'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını açıklamasına Türkiye Komünist Partisi Bolu İl Örgütü'nden tepki geldi.
TKP'nin açıklamasında, "Bu açıklamaları asla kabul etmiyoruz. Bu şoven dilin yaratacağı kötülüğe karşı Bolu halkını bu dile boyun eğmemeye çağırıyoruz. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı bu açıklamasından dolayı tüm halkımızdan özür dilemeye çağırıyoruz" denildi.
TKP Bolu İl Örgütü'nün açıklaması şöyle: