'Yabancı düşmanlığına geçit vermeyeceğiz'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını açıklamasına Türkiye Komünist Partisi Bolu İl Örgütü'nden tepki geldi.

TKP'nin açıklamasında, "Bu açıklamaları asla kabul etmiyoruz. Bu şoven dilin yaratacağı kötülüğe karşı Bolu halkını bu dile boyun eğmemeye çağırıyoruz. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı bu açıklamasından dolayı tüm halkımızdan özür dilemeye çağırıyoruz" denildi.

TKP Bolu İl Örgütü'nün açıklaması şöyle:

"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın dün basına yansıyan açıklamasında açıkça yabancı düşmanlığı yapılmaktadır.

Belediye başkanı daha önce de buna benzer açıklamalar yapmıştı ama son yaptığı açıklama bardağı taşıran son damla olmuştur. Ve bu açıklamayı insanlık ve tüm canlılar için yaşamsal bir şey olan 'su' üzerinden yapması ayrı bir kötülüktür.

Bugün ülkemizde en kolay yapılan şey yabancı düşmanlığı ve ırkçılıktır. AKP iktidarının dış politika hezeyanlarına bir şey söyleyemeyen düzen muhalefeti, savaştan kaçıp ülkemize sığınan mülteciler hakkında çok rahat kışkırtıcı sözler söyleyebilmektedir.

Bugün düzen siyasetine mensup hiç kimse oluşan tablodan azade değildir. Afganistan ve Suriye başta birçok ülkenin kan gölüne çevrilmesi ve karanlığa boğulmasında bir numaralı sorumlu NATO ve onun ülkemizdeki iktidarı ve muhalefeti ile NATO’cu düzen partileridir.

Sayın Tanju Özcan illa birilerinden hesap sormak istiyorsa, halefi AKP’li eski belediye başkanı Alaaddin Yılmaz’dan sorsun! Bolu halkını 15 yıl boyunca canından bezdiren, küçük şehrimizi ranta kurban eden, yolsuzlukları dilden dile dolaşan Alaaddin Yılmaz’dan…

TKP olarak yapılan bu açıklamaları asla kabul etmiyoruz. Bu şoven dilin yaratacağı kötülüğe karşı Bolu halkını bu dile boyun eğmemeye çağırıyoruz. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı bu açıklamasından dolayı tüm halkımızdan özür dilemeye çağırıyoruz.

Son söz olarak; Meclis üyelerine de buradan sesleniyoruz, böylesi bir karara imza atmasınlar! Aksi durumda tarih önünde bu kara leke yakalarına yapışacaktır."