Türkiye'de son günlerin en çok konuşulan başlıklarından biri yaşanan göç dalgası oluyor. Peki, kim bu göç dalgasının sorumlusu? TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, bu soruya yanıt veriyor:

Suriye savaşı başladıktan sonra milyonlarca Suriyeli IŞİD tehdidinden kaçtı; Afganistan’da Taliban tehlikesinden kaçıyorlar. IŞİD, Taliban gibi terör örgütleri yaşadığımız çağda bulundukları ülkelerde büyük bir karanlığı temsil ediyor, insanların hayatlarını karartıyorlar. Baskı ve şiddet sürekli tırmanıyor; çatışmaların, katliamların sonu gelmiyor. Milyonlarca emekçi yerinden yurdundan oluyor.

Milyonlarca göç ediyor

Bu senaryo sadece Suriye’de, Afganistan’da gerçekleşmiyor. Birçok ülkede gelecek göremeyen milyonlar, hayatta kalmak ya da insanca bir yaşam kaygısı ile göç ediyorlar.

İnsanların neden göç ettiğini anlamamız gerekiyor. Anlamalıyız ki bu büyük trajediyi durdurmak için mücadele edelim.

İnsanlar doğup büyüdükleri topraklardan kendi istekleri ile ayrılmıyorlar, mecbur bırakılıyorlar. Göç edebilmek için can güvenliğinin olmadığı yolculuklara çıkıyor, yollarda hayatlarını kaybediyorlar. Gittikleri yerlerde tamamen kendi kaderleri ile baş başa ayrımcılığa şiddete maruz kalıyorlar. Kölelik koşullarında çalıştırılıyor; işsizlikle terbiye edilmeye çalışılan sınıf kardeşlerinin düşmanlığını kazanıyorlar. Yaşanan göç dalgaları milliyetçi, ırkçı tepkileri körüklüyor.

Peki bu yaşananların sorumlusu kim?

Sorumlu ülkelerin egemenlik haklarını hiçe sayan, daha fazla sömürü için gericilikle işbirliği yapan, savaşlar çıkaran, iç karışıklıklara neden olan ABD ve Batılı emperyalist ülkelerdir.

Sorumlu, Suriye’de, Afganistan’da NATO’nun komiserliğini yapan, ABD’nin şemsiyesi altında askeri müdahalelere dahil olan AKP iktidarıdır.

Sorumlu, mültecileri daha fazla kâr için karın tokluğuna çalıştıran, kuralsız, güvencesiz çalış-mayı yaygınlaştıran patronlardır.

Emperyalist savaşlar ve işgaller durdurulmalıdır

Göç dalgasının sorumlusu mülteciler olamaz. Göç dalgasını durdurmak için mültecilere karşı mücadele etmek çözüm değildir; mülteci karşıtlığı emekçileri birbirine düşman ederek sorunu daha da karmaşıklaştırır.

İnsanlar ülkelerini savaş alanına çeviren emperyalist ülkelerin daha fazla tahakküm ve sömürü hırsı yüzünden göç ediyor. Zorunlu göç dalgasını doğuran emperyalist savaşlar ve işgaller durdurulmalıdır.