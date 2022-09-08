Boğaziçi Üniversitesi'nden öğrencilerin yurt sorununa ilişkin açıklama

Boğaziçi Üniversitesi, bu sene İstanbul'daki kira artışları nedeniyle üst sınıflardaki öğrencilerden gelen yurt talebinin geçen yılların ortalamasının 700 kişi üstünde olmasına rağmen bu öğrencilerin tamamına yurt imkanı sağlandığını öne sürdü.

Üniversite kamuoyuna da yansıyan 900 yeni öğrencinin yaşadığı barınma sorununu ise "iddia" olarak değerlendirerek "doğru olmadığını" ifade etti.

"Boğaziçi Üniversitesi'nin İstanbul'da öğrenci sayısına oranla en fazla yurt imkanı sağlayan kamu üniversitesi olduğu, bu sene de üniversitenin yurt kontenjanının 300 kişi artırıldığı" söylenen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilerimiz sosyoekonomik durumlarına göre ve şehir dışından gelen öğrenciler önceliklendirilerek, yurtlarımıza yerleştirilmektedir. Bu kriterler göz önünde bulundurularak 11 farklı yurdumuza bu sene toplam 3 bin 874 öğrenci yerleştirilmiştir. Bu sene İstanbul'daki kira artışları nedeniyle üst sınıflardaki öğrencilerimizden yurt talebi geçtiğimiz yılların ortalamasının 700 kişi üstünde olmasına rağmen bu öğrencilerin tamamına yurt imkanı sağlanmıştır. Kamuoyuna yansıtılan 900 yeni öğrencimizin 'barınma sorunu yaşadığı' iddiası doğru değildir. Bu öğrencilerin önemli bir kısmı Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda başta Anadolu Hisarı Kampüsümüzün içindeki yurt olmak üzere çeşitli KYK yurtlarına yerleştirilmiştir. KYK yurt sonuçları bugün açıklanmıştır."

Açıklamada, "diğer barınma seçeneklerini değerlendirebilecek öğrencilere imkan tanımak için bu sene üniversitenin yurt sonuçlarının erken açıklandığı, açıklanan yerleştirme sonuçlarının Kandilli Yurdu için ön yerleştirme sonuçları olduğu, ek yerleştirmelerle alakalı açıklamaların gelecek günlerde yapılacağı" söylendi.

Farklı bir barınma imkanı bulamayan öğrencilerin, kalan kontenjanlara yine aynı kriterlere göre yerleştirileceği aktarılan açıklamada, "Kamuoyunu meşgul eden planlı karalama kampanyalarının aksine üniversitemiz öğrencilere barınma imkanı sağlanması konusunda örnek bir kamu üniversitesidir" ifadesine yer verildi.

Öğrenciler kalacak yer bulamıyor

Öte yandan öğrenciler barınma sorunuyla mücadele etmeye devam ediyor. Yurt kapasitesi ancak ve ancak öğrencilerin yüzde 10’unu karşılayacak seviyedeyken Türkiye genelinde 346 kız, 229 erkek ve 202 ayrı toplam 777 yurt bulunuyor.

Gençlik ve Spor Bakanı ise Sayıştay raporuna göre 2021’de 698 bin 298 kişilik yatak kapasitesi bulunmasına rağmen bu sene yurt kapasitesinin 800 bini geçtiğini öne sürmüştü.

Öğrenciler kalacak yer bulamazken kiralar ödenemeyecek boyutlara yükselmiş durumda. Yurt binalarıysa özelleştiriliyor.