'Yurt kapasitesi öğrencilerin yüzde 10'unu karşılıyor'

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır öğrenci yurtlarının kapasiteleri ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından vakıflara tahsis edilen yurtlarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olarak işletilen toplamda kaç adet yurt olduğunu CİMER üzerinden soran Başarır, “Yurt kapasitesi ancak ve ancak öğrencilerin yüzde 10’unu karşılayacak seviyede. AKP iktidarının öğrenciye verdiği değer işte bu. Ne yazık ki üniversitede bulunan öğrencilerimizin yüzde 10’u devletimizin yurtlarından faydalanabilecek. Bu durumda öğrenciler ne yapacak? Vakıflara, cemaatlere ve tarikatlara tahsis edilen yurtlara mahkûm edilmiş olacak” açıklamasını yaptı.

'Öğrencilerin yaşam alanları daraltılıyor'

Başarır şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bize verilen cevaba göre Türkiye genelinde 346 kız, 229 erkek ve 202 ayrı toplam 777 yurt bulunuyormuş. Ancak 2020 Sayıştay raporunda 781 adet yurt bulunduğu ifade edilmiş ve Sayıştay bu 781 yurttan 169 yurdun kullanıma elverişsiz olduğunu belirtmiş. Görünen o ki bir senede bırakın yeni yurtları yapmayı yurtların kapatıldığını öğreniyoruz. Sayıştay’ın söylemine göre 169 yurdun da kullanıma elverişsiz olduğu saptandıysa şu anda kullanıma elverişli 608 adet yurt bulunmaktadır. Sayıştay raporuna göre 2021’de 698 bin 298 kişilik yatak kapasitesi bulunuyordu ancak sayın bakan bu sene yurt kapasitesinin 800 bini geçtiğini ifade etmiş. Bu demek oluyor ki yeni yurtlar yerine öğrencilerin yaşam alanları daraltılıyor. YÖK verilerine göre ve bu sene tercih veren öğrencilere göre ise toplamda 8 milyondan fazla öğrenci var. Sadece 2022 yılında ÖSYM tarafından açıklanan verilere göre 1 milyon 5 bin 490 aday üniversiteye yerleşti. Yani yurt kapasitesi ancak ve ancak öğrencilerin yüzde 10’unu karşılayacak seviyede. AKP iktidarının öğrenciye verdiği değer işte bu.

'Hangi vakıflara kaç adet yurt tahsis edildi?'

Matematik yalan söylemez. Ne yazık ki üniversitede bulunan öğrencilerimizin yüzde 10’u devletimizin yurtlarından faydalanabilecek. Bu durumda öğrenciler ne yapacak? Vakıflara, cemaatlere ve tarikatlara tahsis edilen yurtlara mahkûm edilmiş olacak. AKP iktidarının bu politikayı sevdiğini FETÖ’den biliyoruz. Araları FETÖ ile iyiyken yurt açmayıp öğrencileri vakıflara, tarikatlara yönlendirirken şimdi de farklı bir senaryoyla karşı karşıya değiliz. Sayın bakana her yerden sordum ama cevaplamadı. Şimdi bir de buradan soruyorum. Bakanlık tarafından hangi vakıflara kaç adet yurt tahsis edilmiştir? Beşli çeteleri yolsuz ihalelerle zengin ederken öğrencileri ne olduğu belli olmayan vakıflara, tarikatlara mecbur bırakıyorsunuz.” (ANKA)