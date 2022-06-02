Yurt sorunu: Öğrencilerin barınma hakkı mı, müteahhit ve emlak zenginlerinin kazanç kapısı mı?

Yükseköğretimde bir eğitim dönemi sona ererken şimdiden 2022-2023 eğitim yılının sorunları konuşulmaya başlanmış durumda. Yükseköğretim Türkiye’de birçok açıdan sorunluyken, bu sorunlar AKP’li yıllarda şiddetlenerek arttı. Özellikle geçtiğimiz 2021-2022 eğitim yılı ile birlikte en çok konuşulan konu öğrencilerin barınma sorunu haline geldi.

Bazı öğrenciler okulunu bırakıp memleketine dönmek zorunda kaldı

Yükseköğretimde okumak için kayıt yaptıran toplam öğrenci sayısı 2021 yılı için 8 milyonun üzerindeydi. Bu öğrencilerin yarısından fazlasının il dışında okudukları tahmin ediliyor. Devlet yurtları bu öğrencilerin çok sınırlı bir toplamına barınma olanağı sunabiliyor. 2021 yılında birçok üniversite öğrencisi devlet yurtlarında yer bulamadığı için fahiş fiyatlarla özel yurtlara kaydolmak, yüksek kiralar vererek eve çıkmak ya da görece daha ucuz olduğu için gerici tarikatların yurtlarına kaydolmak zorunda kaldı. Birçok öğrenci de kaydını dondurarak memleketine döndü.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yazılı bir soru önergesine yine yazılı ve gecikmeli olarak verdiği yanıtta 08 Kasım 2021 tarihi itibariyle Türkiye genelinde 81 il, 249 ilçe ve Kuzey Kıbrıs'ta toplam 741 bin 447 yatak kapasiteli 779 adet bakanlığa bağlı yurt, özel barınma hizmeti sunansa 294 bin 197 yatak kapasiteli 1856 yurt bulunduğu belirtildi. Bahsedilen özel yurtların birçoğu için ise ciddi rakamlarda yurt ücretleri talep edildi. 2021 yılı için İstanbuldaki özel yurtlar yıllık 9 bin ile 100 bin lira arasında değişen fiyatlar istedi. Ev tutmak isteyen öğrencileriyse 2021 yılı sonbaharı itibariyle astronomik fiyatlara çıkan ev kiraları karşılamıştı.

'Arsayı devlet ücretsiz tahsis etsin'

İki gün önce gerçekleştirilen bir etkinlik öğrencilerin barınma sorununu patronların da "dert ettiğini" gösterdi. Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Çözüm Platformu tarafından 31 Mayıs 2022 Salı günü gerçekleştirilen “Geleneksel Gayrimenkul Yatırımlarının Varisi: Alternatif Modeller” konulu panelde emlak piyasasını temsil eden patronların sözcüleri konuştu. Dünya gazetesinin panele ilişkin verdiği haberde İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve GYODER İcra Kurulu Üyesi Ali Hapşen’in konuşmasına da yer veriliyor.

Hapşen konuşmasında “Çözüm basit yapılması gereken KYK’nın yatak başına ödediği rakamı yükseltmesi. Bunun için de KYK’nın kiracıyı koruyan TÜFE yasasından çıkarılması lazım. Başka bir konu da arsayı devletin ücretsiz tahsis etmesi. Bu tahsis kredi yurtlarına verilmek ve yurt yapılmak kaydıyla yapılırsa en azından geri dönüş süresi kısalabilir” diyor. Hapşen'in konuşmasından anlaşılan patronlar öğrencilerin "yurt ihtiyacının karşılanması" için öncelikle devlete yurt binası tahsis eden müteahhit ve emlak zengini patronların kazançlarının garanti altına alınması gerektiğinin altını çiziyor.

soL TV öğrencilere sormuştu: Gençler eğitim sistemi ve yurtlardan şikayetçi