Öğrenciler barınamazken, Ankara'nın merkezindeki yurt binası satılıyor

Bugün (5.9.2022) Resmi Gazetede Çorum İl Özel İdaresinin mülkiyetindeki Ankara /Çankaya Kültür Mahallesi Libya Caddesi'nde bulunan tapu alanı 555 m² yüzölçümlü, 6 katlı yurt binası ve arsasının satış ilanı yayımlandı. 21 Eylül günü yapılacak ihalede tahmini bedel olarak 16 milyon 500 bin belirlenmiş.

Satılmak istenen yurt binası, Ankara’nın ulaşımı en kolay ve en merkezi bölgesinde yer alıyor. Mithatpaşa ile Olgunlar Caddeleri ile Kocatepe Camisinin çok yakınında. Bitişiğinde Seyran Kız Öğrenci yurdu, Kocatepe Erkek Öğrenci Yurdu ve Özel Piyano Kız öğrenci yurdu var.

Öğrenciler uzun süredir barınma sorununa dikkat çekerken, kiralar ödenemeyecek boyutlara yükselmişken kamunun elindeki yurtların özel kişilere satılması dikkat çekiyor. Birçok kişi kamu yurtlarının yetersizliğinin cemaatlere alan açtığı görüşünde.

Çorum İl Özel İdaresi mülkiyetindeki yurt binasının neden bir başka devlet kurumu olan Kredi Yurtlar Kurumu'na devredilmediği sorusuysa yanıtlanmayı bekliyor.