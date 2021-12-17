BM'de nazizm ve ırkçılığın mahkum edilmesine sadece iki ülke karşı oy kullandı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 30'dan fazla ülke tarafından sunulan Nazizm, neo-Nazizm, yabancı düşmanlığı ve her türlü ırkçılığı kınayan bir karar oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamada sadece iki ülke; ABD ve Ukrayna aleyhte oy kullandı. Ayrıca çoğunluğu NATO üyesi 49 ülke de "çekimser" oy kullandı. "Çekimser kalan ülkeler" arasında Türkiye de bulunuyor.

Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği dün geç saatlerde yaptığı açıklamada, ırkçılığa, yabancı düşmanlığına ve her türlü modern hoşgörüsüzlüğe katkıda bulunan "Nazizm, neo-Nazizm ve diğer uygulamaların yüceltilmesiyle mücadele" konulu kararın 130 lehte oyla kabul edildiğini duyurdu.

Karar, Nazi Almanyası ordusu içindeki savaş birimleri olan Waffen SS'e ithafen anıtlar dikmek ve halka açık geçit törenleri düzenlemek veya Nazi işgallerini "kurtuluş hareketleri" ilan etmek de dahil olmak üzere Nazizmi yüceltmenin herhangi bir biçimini karşısına alıyor.

Karar ayrıca üye devletleri “yasalar da dahil olmak üzere her türlü ırk ayrımcılığını uygun araçlarla ortadan kaldırmaya” çağırıyor ve “neo-Nazizm, İslamofobi, Hristiyanofobi ve antisemitizm” gibi ırk, etnik köken, din veya inanca dayalı ayrımcılığın sadece hedeflenen gruplara değil, genel olarak topluma zarar verdiğini belirtiyor.

#UNGA76 adopted 🇷🇺-initiated resolution "Combating glorification of Nazism, neo-Nazism and other practices that contribute to fuelling contemporary forms of #racism, racial discrimination, xenophobia and related #intolerance" with 130 votes in favor, 2 against, 49 abstentions. pic.twitter.com/wC63bhKqrj — Russian Mission UN (@RussiaUN) December 16, 2021 {C}{C}

Daha önce 2015'te de benzer bir karar BM Genel Kuruluna sunulmuş ve yine ABD'yle Ukrayna karşı oy kullanan yegane ülkeler olmuştu.

Geçtiğimiz yıl ABD'nin BM elçisi, Nazizmin yüceltilmesine yönelik bir yasağın, ABD Anayasasındaki 1. Madde'de geçen "ifade özgürlüğü korumasıyla" çatışacağını savundu.

Öte yandan Ukrayna'da son dönemde Nazi işgalcileri yücelten resmi bir politika hakim durumda. NATO'ysa yayınladığı propaganda videolarında Estonya, Litvanya ve Letonya'daki Nazi işbirlikçilerini "ulusal kurtuluş kahramanları" olarak lanse ediyor.