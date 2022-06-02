BM: Eritre birlikleri Etiyopya'da bir kasabayı bombaladı

Birleşmiş Milletler'in (BM) yayınladığı bir rapora göre, Eritre kuvvetleri hafta sonu kuzey Etiyopya'da bir kasabayı bombaladı. Eritre ve Etiyopya arasında devam eden Tigray bölgesi ihtilafında, son iki aydır bombardımanlar sona ermişti.

Reuters'in haberine göre, bombalama sırasında bir okulun vurulması sonucunda 14 yaşındaki bir kızın yaşamını yitirdi, en az 18 kişinin yaralandı ve 12 yerleşim yeri hasar gördü.

TPLF'den karşılık gecikmedi

Tigray bölgesinin çoğunu kontrol eden Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), Eritre güçlerini Eritre-Etiyopya sınırından yaklaşık yedi mil uzaklıktaki Shiraro'da konuşlanan birliklerine saldırmakla suçladı. TPLF'nin karşı saldırıya geçerek 300'den fazla Eritre askerini öldürdüğü belirtildi.

TPLF Sözcüsü Getachew Reda, "Gerilimi tırmandırmak ve bizi daha fazla eyleme sürüklemek için umutsuz girişimlerinin bir parçası olarak 28 ve 29 Mayıs'ta Shİraro'yu bombaladılar" dedi.

Tigray tekrar mı bombalamalara sahne olacak?

Eritre ve Etiyopya birlikleri 2021 ortalarında Tigray'dan çekilmişti. Ancak bu yılın başlarında, Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afwerki, Tigray kuvvetlerinin ülkesine saldırması veya Etiyopya'nın istikrarını tehdit etmesi durumunda birliklerinin tekrar müdahale edeceğini açıklamıştı.