ABD'nin Ukrayna'ya gelişmiş roket kararı sonrası Rusya'dan nükleer tatbikat

ABD'nin Ukrayna’ya gelişmiş roket sistemleri sağlayacağını açıklamasından birkaç saat sonra Rusya Savunma Bakanlığı Stratejik Füze Kuvvetleri’nin tatbikata başladığını duyurdu.

Interfaks Haber Ajansı'nın haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı olan ve olası bir saldırıya karşı nükleer caydırıcılık için hizmet etmek üzere oluşturulan Stratejik Füze Kuvvetleri’nin tatbikata başladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Stratejik Füze Kuvvetleri’nin Rusya'nın İvonovo Bölgesi'ndeki 100 kilometrelik bir alanda aktif tatbikata başladığı ifade edildi. Açıklamada "Stratejik Kuvvetler, füze sistemlerinin saha mevzilerine getirilmesi, 100 kilometre mesafeye kadar ilerleyiş yapılması, birimlerin saha mevzilerinde gelişmiş teçhizatında değişiklik yapılarak dağıtılması, kamuflaj ve muharebe güvenliği konuları üzerinde çalışıyor" denildi.

Tatbikatta nükleer füze fırlatılmayacak

İlk kez 2007 yılında test edilen Rus yapımı Yars termonükleer kıtalararası balistik füzelerin yer alacağı tatbikata, yaklaşık bin personel ve 100'den fazla araç katılacak. Füze fırlatması yapılmayacak olan tatbikatta, devriye, füze sistemleri kurma ve saldırılara karşı koruma eğitimi yapılacak.

Kış eğitim döneminde füze birimlerinin 300'den fazla askeri tatbikat yaptığını belirten Bakanlık, yaz döneminde de stratejik füze birimlerinin 100'den fazla tatbikat yapacağını duyurdu.

Öte yandan Rusya, 24 Şubat’ta Ukrayna'ya başlattığı saldırılar sonrası 2 kez stratejik nükleer füzeler ile tatbikatlar gerçekleştirmiş, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuyla birlikte İskender stratejik füzeleri Finlandiya sınırına kaydırmıştı.