Etiyopya'dan Tigray bölgesine hava saldırısı

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da ordunun Tigray bölgesine hava saldırısı düzenlediği, saldırıda yaralananlar olduğu belirtildi.

Merkezi hükümet ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi güçleri arasındaki çatışmaların yeniden başlamasının ardından bugün Tigray bölgesinin başkenti Mekelle'ye hava saldırıları düzenlendiği belirtildi.

Tigray Halk Kurtuluş Cephesi kontrolündeki Tigray Televizyonu saldırılarda yaralananlar olduğunu duyurdu.

Etiyopya'da geçen yıl hükümetin yerel hükümetteki Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ni bölgedeki bir askeri üsse saldırmakla suçlamasının ardından merkezi hükümet ile yerel güçler arasında çatışmalar başlamıştı. Tigray Halk Kurtuluş Cephesi, Etiyopya ile 2018'den beri teknik olarak savaş halinde olan komşu ülke Eritre'nin de merkezi hükümete destek için sınıra asker konuşlandırdığını belirtmişti.

Yaklaşık bir yıldır süren çatışmalarda onlarca kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 1 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Etiyopya merkezi hükümet güçleri daha önce Mekelle'ye girmiş ancak Haziran ayında Tigray Halk Kurtuluş Cephesi kentin kontrolünü yeniden ele geçirmişti. Bunun üzerine taraflar arasında koşulsuz bir ateşkes sağlanmış ancak Etiyopya hükümeti geçtiğimiz günlerde yeni bir saldırı başlatmıştı.