Tigray Halk Kurtuluş Cephesi Mekelle'de kontrolü ele geçirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde iletişim ve internet hizmetlerinin kesildiğini söyledi.

Dujarric, New York'ta düzenlediği basın toplantısında, insani yardım görevlilerinin Tigray'da iletişim ve internet hizmetlerinde aksama olduğunu kendilerine ilettiğini, mevcut durumun insani yardım operasyonları üzerindeki etkisinin henüz bilinmediğini belirtti.

Etiyopya hükümetinin ilan ettiği tek taraflı ateşkesin sonuçlarının ve etkisinin belirsizliğini koruduğunu kaydeden Dujarric "İnsani operasyonlar, devam eden çatışmalar nedeniyle son birkaç gün içinde kısıtlandı. Yardımları yeniden başlatmaya hazırız, ancak güvenlik değerlendirmesini ve sahadaki yeni mevcut koşullara erişimi bekliyoruz" dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres'in Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i aradığını bildiren Dujarric, çatışmaların sona ermesi umudunu dile getirdiğini söyledi.

Tigray güçleri Mekelle'de yeniden kontrolü sağladı

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray'da federal hükümet ordusu ile aylar süren çatışmaların ardından Pazartesi günü Tigray Halk Kurtuluş Cephesi bölge başkenti Mekelle'de kontrolü yeniden ele geçirdiğini duyurdu. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tek taraflı "insani ateşkes" ilan etti, Tigray güçleri ise ateşkesi reddetti.

Halk kutlamalar yaptı

Mekelle'nin yeniden Tigray Halk Kurtuluş Cephesi kontrolüne geçmesinin ardından halkın sokaklarda kutlamalar yaptığı belirtildi.

Kasım ayında hükümet ordusu Mekelle'deki bir askeri üssün Tigray bölge güçlerince alınmasını gerekçe göstererek bölgeye girmiş ve Kasım sonunda da bölgeyi kontrol altına aldığını duyurmuştu.

BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı, Gıda ve Tarım Örgütü ve UNICEF bölgede açlık ve kıtlık yaşandığını bildirerek acil eylem çağrısında bulunmuştu.

Etiyopya 1994'ten beri anayasa tarafından etnik temellere dayalı 10 farklı eyalete bölünmüş durumda. 2018 yılında hükümet karşıtı protestoların ardından başbakanlığa gelen Abiy Ahmed'in başlattığı reformlara Tigray'daki siyasetçiler federal hükümetin iktidarını güçlendirdiği gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Hükümet Kasım ayında Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin bir askeri üsse saldırdığı iddiasıyla bölgeye harekat başlatmıştı. Etiyopya ordusuna Eritre ordusu da destek vermişti. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği çatışmaların ardından Başbakan Abiy 28 Kasım'da çatışmaların son bulduğunu duyurmuş ve bölge başkenti Mekelle'de hükümet güçlerinin kontrolü sağladığını ilan etmişti. Ancak çatışmalar devam etmişti.

Etiyopya'da halen 21 Haziran'da yapılan seçimlerin sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Bazı muhalefet grupları ile Tigray'ın da dahil olduğu bazı bölgelerin boykot ettiği seçimlerden Abiy'in galip çıkacağı tahmin ediliyor.