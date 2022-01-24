Bloomberg: ABD'nin Rusya yaptırımları AB'ye büyük zarar verir

Batı basını ve ABD'li yetkililer son haftalarda Ukrayna-Rusya sınırında bir savaşın patlak vermesine ilişkin senaryo üretimine ağırlık veriyor. Demeçlerde ve haberlerde çeşitli savaş senaryoları kurgulanırken ABD'li hükümet görevlilerinin demeçleri "çıkartılan savaşa doğrudan askeri müdahalede bulunmama ve Rusya'ya 'Küba ve Suriye'ye yönelik yaptırımlara eş değer yaptırımlar uygulama" yönünde süreklilik kazandı.

Ancak söz konusu ağırlıkta yaptırımların Rusya'yla derin ticari ilişkileri olan 'ABD müttefiki' ülkeleri de etkilemesiyse kaçınılmaz. Konuya dikkat çeken bir Bloomberg makalesinde yaptırımların tedarik zincirine ağır hasar vereceğine ve AB ülkelerinin bundan ağır bir şekilde etkileneceğine dikkat çekildi.

Ukrayna üzerinden yaratılan krize dair çıkan yazıda yaptırımların sonucu olarak "Avrupa Birliği'nin ABD'den daha fazla kaybedecek çok şeyi olduğu" ve "ekonomik çöküntüyü tetikleme riski" oluşacağı belirtildi.

Yine Bloomberg'de yayınlanan Ben Holland ve Anya Andrianova imzalı yazıdaysa Rusya AB'nin beşinci en büyük ticaret ortağı ve en büyük doğalgaz tedarikçisi konumunda olduğuna dikkat çekildi. ABD'yse AB'yle ticaret hacmi bakımından Rusya'nın oldukça gerisinde; 2020-2021 Kasım ayları arasında AB'nin Rusya'dan ithalat hacmi 28,2 milyar dolarken ABD'den yaptığı ithalatlarsa 13,2 milyar dolarla sınırlı kaldı. AB'nin ihracatlarıysa aynı dönem ABD'ye 104,1 milyar dolarken Rusya'ya 177,9 oldu.

Bu durumda AB'nin Rusya'yla olan ticaretini ABD'yle ikâme edebilmekte güçlük çekeceği öne çıkarken Bloomberg Rusya'nın IKEA, Carlsberg ve Volkswagen gibi Avrupalı firmalar için bir önemli bir pazar ve yatırım alanı olmasına dikkat çekti.

ABD'nin yaptırımları AB'deki firmaları ağır şekilde etkileyebilir

Ocak ayı başında CNN'e konuşan bir ABD'li yetkili Rusya'ya karşı yaptırımların "Kuzey Kore, Suriye ve Küba'ya karşı yaptırımlar seviyesinde" olabileceğini ifade ederken olası yaptırımların askeri olmayan teknolojilerin satışının veya şirketler için dış finansmana erişimin engellenmesi, devlet tarafından ihraç edilen borçları satın alan Batılı fonların yasaklanması, yerel devlet borçlarına yabancı katılımının geriye dönük olarak yasaklanması, Rusya'nın ihracat için ödeme tahsil etmesini çok daha zor hale getirecek olan Swift ödeme sistemine erişimin durdurulmasını kapsaması bekleniyor.

Ancak ABD getirilmesi konuşulan bu ağır yaptırımların AB'deki firmaları ağır bir şekilde etkilemesi söz konusu olacak. Almanya ve Fransa menşeli firmaların Rusya topraklarında yaptığı yatırımların toplamı 2021'de 45 milyar dolara yakınken ABD'nin Rusya toprakları üzerindeki yatırımlarıysa 5,6 milyar dolar civarında. Bu durum Rusya'nın herhangi bir mali izolasyona maruz kalması durumunda AB'nin ABD'ye görece çok daha fazla kayıp yaşayacağını gösteriyor.

Kışın ortasında doğalgaz arzı kesilebilir

Söz konusu tablonun Rusya karşıtı yaptırımlar konusunda AB'li yetkilileri isteksizliğe ittiğine işaret eden Bloomberg, ayrıca kışın ortasında doğalgaz arzının kesilmesi anlamına da geleceğini belirtti.

Sadece 2014'te Kırım'ın Rusya'ya yeniden katılması nedeniyle Rusya'ya uygulanan dış yaptırımların sonucu olarak sadece Rusya değil, Almanya, Fransa, Polonya, Hollanda ve İtalya'da büyük ticaret kayıpları yaşamıştı. O dönem yaptırımlardan dolayı ticaret kazancı olan tek ülke ABD olmuştu.