ABD'li yetkililer: Rusya yaptırımları tüm teknolojik ürün ihracatını kapsayabilir

Washington, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme planları kurduğu yönünde iddialarını sürdürürken ABD'li yetkililer basına Ukrayna'ya saldırması durumunda Moskova'ya “ağır ve ezici” yaptırımlar getirmeye hazırlandıklarını belirtti.

Söz konusu demeçler ABD-Rusya görüşmelerinin hemen öncesinde geldi. Son 24 saatte üç önemli yayın organında yaptırımlara ilişkin adı belirtilmeyen yetkililerin demeçlerine yer verildi.

ABD menşeli CNN'e konuşan bir yetkili, yaptırımların "Suriye, İran, Küba ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne karşı olanlar kadar sert olabileceğini" söylerken finans, teknoloji ve askeri sektörlere odaklanacağı belirtti.

Bloomberg'e konuşan bir kaynaksa yaptırımların uçak aviyonikleri ve makine aletlerinin yanı sıra akıllı telefonlar, video oyun konsolları, tabletler ve televizyon setlerinin sevkiyatına ilişkin kısıtlamalar anlamına gelebileceğini söyledi.

New York Times ise Rusya'ya karşı yaptırımların "Ukrayna'nın işgalinden birkaç saat sonra yürürlüğe gireceğini" ve mali, teknolojik ve askeri alanları kapsayacağını yazdı. Gazeteye konuşan bir yetkili, yeni yaptırımların küresel finansal transferlere bağımlı en büyük Rus finans kurumlarının önünü tıkamaya yönelik olacağını söyledi.

Öte yandan geçen ay Reuters Washington'un akıllı telefonlar ve uçaklar için bileşenler gibi tüketici ve endüstriyel teknolojilerin Rusya'ya ihracatını yasaklama olasılığı üzerinde durduğunu yazmıştı.

Haberlerde Washington'un ABD yazılımıyla veya ABD yazılımına dayalı bilgisayar çipleri gibi hassas teknoloji ve mikro elektroniklerin Moskova'ya ihracatını yasaklayacağı üzerinde duruluyor.

Rusya, NATO'nun Ukrayna'yı da sınırlarına katacak şekilde yayılmasına engel olacak yasal olarak bağlayıcı güvenceler istiyor. Rusya NATO'nun Doğu'ya doğru genişlemesini kendisine yönelik bir tehdit olarak değerlendiriyor. Batılı yetkililerse Rusya'yı Ukrayna'ya saldırmak amacıyla asker yığınağı yapmakla suçluyor. Moskova bu iddiaları defalarca yalanladı.

Rusya ile NATO arasındaki görüşmeler Washington-Moskova görüşmelerin hemen ardından, bu hafta Çarşamba günü yapılacak.