Blinken: ABD nükleer santralin kontrolünün Ukrayna'ya dönmesini talep ediyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD yönetiminin Ukrayna'da bulunan nükleer tesislerindeki çatışmaların durdurulmasını ve buralardaki kontrolün yeniden Kiev'e geri verilmesini istediğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali ve çevresindeki son eylemlerini kınadı. Ukraynalı yetkililere ve tesis operatörlerine bu koşullarda nükleer güvenliği sağlama konusundaki taahhütlerinden dolayı övgüde bulundu" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, tarafların "ABD'nin Ukrayna'nın savunma ihtiyaçlarına verdiği desteğin devam etmesi" konularına değindiğini belirtti.

Ayrıca Blinken'ın, Kuleba'yı ABD'nin Ukrayna'ya göndereceği askeri yardımlar konusunda bilgilendirdiği aktarıldı.

NATO'dan inceleme talebi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilmesini ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın tesiste inceleme yapmasına izin verilmesini talep etti.

Stoltenberg, "Tesisin Rus askerlerince ele geçirilmesinin nükleer santralin güvenliğine tehdit oluşturmaktadır. Bu durum nükleer kaza ve olay riskini artırmakta, Ukrayna ve komşu ülkelerin halkları ile uluslararası camiayı tehlikeye atmaktadır. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın incelemesine izin verilmesi ve Rus askerlerinin çekilmesi aciliyet taşımaktadır" dedi.

'Ukrayna'nın bölgeye ateş açtı'

Rusya'nın Zaporijya bölgesindeki askeri-sivil idarenin temsilcilerinden Vladimir Rogov, Ukrayna birliklerinin Zaporijya Nükleer Santrali bölgesine ateş açtığını bildirdi.

Rogov, "Zaporijya Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgeye en az 6 mermi ateşlendiği kaydedildi. Olayda can kaybı ya da yaralanmalarla ilgili bir bilgi iletilmedi. Nükleer santrale herhangi bir isabet olmadı. Santral her zamanki rejimde çalışmaya devam ediyor" açıklamasını yapmıştı.

'Ukrayna provokasyona hazırlanıyor'

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, Kiev yönetiminin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ukrayna ziyareti sırasında Zaporijya Nükleer Santrali’nde provokasyon hazırladığını ve suça da Rusya’nın üzerine atmayı planladığını söyledi.

'Rus askerlerini hedef alacağız'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın Zaporijya Nükleer Santrali'nde varlığını sürdürerek hem Ukrayna’ya hem de dünyaya şantaj yaptığını söylemişti.

Zelenskiy, nükleer santralde bulunan Rus askerlerinin hedef alınacağını açıklamıştı. Zelenskiy ayrıca, Rus ordusunun koşulsuz olarak çekilmesi gerektiğini dile getirmişti.