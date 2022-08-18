Nükleer santral gerilimi devam ediyor: Rusya'dan 'Ukrayna provokasyon hazırlığında' iddiası

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, Kiev yönetiminin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ukrayna ziyareti sırasında Zaporijya Nükleer Santrali’nde provokasyon hazırladığını ve suça da Rusya’nın üzerine atmayı planladığını belirtildi.

Konaşenkov, “Kiev rejimi 19 Ağustos’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ukrayna ziyareti sırasında Zaporijya Nükleer Santrali’nde yankı uyandıracak bir provokasyon hazırlıyor ve bunun sonucunda Rusya Federasyonu, söz konusu santralde antropojenik felaket yaratmakla suçlanacak” diye konuştu.

Provokasyonu hazırlama çerçevesinde Ukrayna ordusunun Zaporijya bölgesinde radyasyon gözlem noktaları konuşlandırdığını söyleyen Konaşenkov, ayrıca Zaporijya’da bulunan ordu birliklerinin yaptıkları tatbikatta radyasyon kirlenmesi koşullarındaki eylemlerin devam ettiğini açıkladı.

'Rusya gerekli önlemleri alıyor'

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov'un açıklamaları şu şekilde:

"Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 704. Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Taburunun birlikleri 19 Ağustos’a kadar Zaporijya’da konuşlanarak Zaporijya Nükleer Santrali’nde kaza olayını kaydetmek ve sözde kaza sonuçlarını giderme önlemleri almaya hazır hale getiriliyor.

19 Ağustos'ta Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 44. Topçu Tugayı birimleri, Nikopol kentinde bulunan atış mevzilerinden Zaporijya Nükleer Santrali’nin topraklarına topçu saldırıları başlatmayı planlıyor. Bu atışların sonuçlarının suçu Rus Silahlı Kuvvetlerine atılacak.

Rus birliklerinin ne santral alanında, ne de bitişiğindeki alanlarda ağır silahları olmadığına dikkat çekeriz. Orada sadece güvenlik birimleri var. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, Zaporijya Nükleer Santrali’nin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alıyor."