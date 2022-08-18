NATO: Zaporijya Nükleer Santrali'nin incelenmesine izin verilmeli

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Ukrayna'nın Zaporijya nükleer tesisindeki duruma değindi.

Reuters'in haberine göre, "Tesisin Rus askerlerince ele geçirilmesinin nükleer santralin güvenliğine tehdit oluşturduğunu" söyleyen Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Bu durum nükleer kaza ve olay riskini artırmakta, Ukrayna ve komşu ülkelerin halkları ile uluslararası camiayı tehlikeye atmaktadır. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın incelemesine izin verilmesi ve Rus askerlerinin çekilmesi aciliyet taşımaktadır."

'Ukrayna'nın bölgeye ateş açtı'

Rusya'nın Zaporijya bölgesindeki askeri-sivil idarenin temsilcilerinden Vladimir Rogov, Ukrayna birliklerinin Zaporijya Nükleer Santrali bölgesine ateş açtığını bildirdi.

Sputnik’e konuşan Rogov, "Zaporijya Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgeye en az 6 mermi ateşlendiği kaydedildi. Olayda can kaybı ya da yaralanmalarla ilgili bir bilgi iletilmedi. Nükleer santrale herhangi bir isabet olmadı. Santral her zamanki rejimde çalışmaya devam ediyor” dedi.