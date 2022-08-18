Harkov'da Rus bombardımanında 6 kişi yaşamını yitirdi

Ukrayna'nın Harkov Valisi Oleh Sinehubov, Rusya'nın bugün bölgeye düzenlediği hava saldırısı sonucunda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 16 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Sinehubov sosyal medya hesabından, "Saltivka ilçesine yönelik bombardımanda ne yazık ki ölü ve yaralı sayısı 6'ya yükseldi ve 16 yaralı var" açıklamasını yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu, sivillere yönelik hiçbir gerekçesi olmayan, saldırganın güçsüzlüğünü gösteren sinsi ve alaycı bir saldırıdır. Affedemeyiz. Bunun intikamını alacağız" diyerek saldırıyı kınadı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba yaptığı açıklamada, "Ruslar Harkov'da bir yerleşim bölgesine saldırdı. En az 6 kişiyi öldürdüler ve en az 16 kişi yaralandı. Rusya, Avrupa'nın ortasında insanları katletmeye devam ediyor. Putin'i durdurmanın tek yolu, Ukrayna'ya askeri yardım sağlamak ve Rusya'ya çok daha sert yaptırımlar uygulamaktır" dedi.