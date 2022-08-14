Zelenskiy: Nükleer santraldeki Rus askerlerini hedef alacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın Zaporijya Nükleer Santrali'nde varlığını sürdürerek hem Ukrayna’ya hem de dünyaya şantaj yaptığını söyledi.

Zelenskiy, nükleer santralde bulunan Rus askerlerinin hedef alınacağını açıkladı.

Volodimir Zelenskiy, “Nükleer santral bombardımanı ile sürekli provokasyonlar düzenliyorlar, devletimize ve tüm özgür dünyaya daha da şantaj yapmak için ek güçlerini bu yöne çekmeye çalışıyorlar. Santrale ateş açan ya da santrali bir kalkan olarak kullanan her Rus askeri, istihbaratımız, gizli servisimiz, ordumuz için özel bir hedef haline geldiğini anlamalıdır” diye konuştu.