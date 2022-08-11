Rusya: Ukrayna ordusu Zaporijya nükleer santraline yine saldırı düzenledi

Ukrayna’da kısmen Rusya’nın denetiminde olan Zaporijya bölgesinde oluşturulan askeri-sivil idarenin temsilcilerinden Vladimir Rogov, Zaporijya nükleer santralinin yeniden Ukrayna ordusunun roket ve top saldırısına uğradığını belirtti.

Sputnik'in aktardığına göre, Rogov, “(Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy’in militanları bir defa daha Zaporijya nükleer güç santrali ve nükleer tesisin yakınındaki alanlara saldırı düzenledi” açıklamasını yaptı.

Rogov, Ukrayna tarafının saldırıları yüzünden santralde görev yapan personelin zamanında değişim gerçekleştiremediklerini ve durum normalleşip personelin güvenliğini sağlayana kadar aynı ekibin santralde çalışmaya devam edeceğini de kaydetti.