Rusya: Zaporijya Nükleer Santrali'nin vurulması bir terör eylemi

Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporiijya Nükleer Santrali'nin Ukraynalı birlikler tarafından bombalandığını açıkladı.

RIA Novosti'nin haberine göre, Zaporijya Nükleer Santrali'nin hedef alınmasının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 13 Nisan 2005 tarihli uluslararası sözleşmelerine aykırı olduğunu kaydeden Bakanlık, yapılan saldırıyı "nükleer terör eylemi" olarak niteledi.

Bakanlık, nükleer santralde meydana gelebilecek olası bir kazanın Çernobil ve Fukuşima felaketlerinin ölçeğini aşacağını vurguladığı açıklamasında Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı "acil önlem" almaya çağırdı.