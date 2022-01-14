Beyoğlu'nun emekçi mahallelerinde süt dayanışması büyüyor

İstanbul'daki Beyoğlu Semt Evi, Beyoğlu İşçi Evi, Sururi Mehmet Efendi Dayanışma Komitesi ve Cihangir Dayanışma Komitesi'nin bir süre önce başlattıkları "Süt Dayanışması" için toplanan katkılar ile dayanışma paketleri ailelere ulaştırıldı.

Dayanışma Komitesi üyeleri, dayanışmayı büyütmek için çalışacaklarını ve bir yandan mahkum edildikleri bu yoksulluğa karşı mücadele için de bir araya gelmeye devam edeceklerini belirttiler.

Mahalledeki komşularını Pazar günü saat 17.00'de Beyoğlu Semt Evi'nde yapılacak olan "Acil talebimiz: Enerjide Devletleştirme" konulu etkinliğe çağıran Dayanışma Komitesi üyeleri, kabarık elektrik faturaları sebebiyle ne yapacağını bilemeyen mahallelileri bir araya gelmeye davet etti.

1200-1400 lira civarı gelen elektrik faturalarına tepki gösteren vatandaşlar, yüksek faturaların yarattığı çözümsüzlüğe çare bulabilmek adına semt evinde yapılacak olan toplantıya katılacaklarını belirttiler.

Dayanışma komitesinin yaptığı çalışma Beyoğlu Semt Evi sosyal medya hesaplarında paylaşıldı: