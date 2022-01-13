Ulus Semt Evi'nden çocuklar için süt dayanışması çağrısı

Antalya'nın Kepez ilçesinde Ulus Semt Evi yaptığı açıklama ve çalışma ile Ulus Mahallesi’nde süt dayanışması çağrısı yaptı.

Çocuklara her gün ihtiyacı kadar sütün devlet tarafından sağlanması gerektiğinin belirtildiği çağrıyla, çocuklara mahallede inek sütü dağıtıldı. Mahalle halkının ilgiyle karşıladığı çalışmanın amacı açıklamada şu şekilde belirtildi: "Artan yoksulluk ve pahalılaşma ile birlikte en temel ihtiyaçlar bile emekçi halk tarafından karşılanamamaktadır. Süt Küba’da yedi yaşına kadar bütün çocuklara devlet tarafından karşılanırken, ülkemizde de benzer şekilde bütün çocuklara ücretsiz olarak sağlanmalıdır."

Eşitsizliğe vurgunun yapıldığı, bu düzenin eşitsizliği beslemek dışında bir şey yapmadığının altının çizildiği açıklamada, süt dayanışmasına ihtiyaç duyanlara ve ihtiyaç duyanlarla dayanışma sağlayabilecek yurttaşlara da çağrı yapıldı.

Ulus Semt Evi, bir süreden beri mahallede yaşayan çocuklara dönük olarak etüt, satranç, İngilizce gibi atölye çalışmaları düzenliyor ve ücretsiz eğitimin zorunluluğunu vurgulayan çalışmalar yapıyor.

Ulus Semt Evi’nden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"SÜT ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ VERİLSİN!

Bütün çocuklar eşit doğar, ancak eşit koşullarda yaşamazlar.

Kimisi zengin bir ailede doğmanın keyfini sürer, kimisi karnını doyuracak ekmeğe zor erişir.

Kimisi malikanelerde büyür; kimisi elektriği borcu yüzünden kesilmiş soğuk evlerde.

Kimisi okulun adını sık sık değiştirir; kimisi defterini siler yeniden yazar.

Bu Eşitsizlik Sürer Böyle Bu Düzende..

Son günlerde artan pahalılık, yoksulluk bir kez daha yüzümüze çarpar tüm bu gerçeği. Bırakın sütü, evinde ekmek bulamaz olur çoğunluk.

Biz her çocuğun hakkıdır karnını doyurmak deriz, onlar şükredin der.

Biz her çocuk süt içmelidir deriz, onlar markete girmemeye çalışın derler.

Biz bütün insanlar eşit koşullara, eğitime sahip olsun deriz; onlar fıtratında var yoksulluk derler.

Bu Böyle Gitmez.

Sadece süt değil, bütün gıdalara yeterince erişebilmeli çocuklar ve büyükler.

Ama biz sütten başlayalım ve verelim dünyayı çocuklara.

Küba’da verildi ve sağlıkla büyüyor çocuklar. 7 yaşına kadar bütün çocuklara süt ücretsiz olarak devlet tarafından sağlanıyor.

Her çocuğa süt ücretsiz olsun

Devlet sağlasın bu olanağı…

Süt dayanışmasına ihtiyaç duyuyorsanız veya ihtiyaç duyanlarla dayanışmak istiyorsanız bize ulaşın.

TEL: 0530 911 2125

TKP ULUS SEMT EVİ"