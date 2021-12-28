Mahallelerde dayanışma büyüyor: Özgürlük Semt Evi'nden Komşuluk Bildirgesi

Antalya’nın Kepez ilçesinde bulunan Özgürlük Semt Evi, mahallede dayanışmayı örmek ve büyütmek adına bir komşuluk bildirgesi hazırladı. Bildirgede, “mahalledeki kadınların şiddete uğramasına, mahalle sakinlerinin aç kalmasına, komşuların faturaları ödeyemedikleri için soğukta, susuz ve karanlıkta yaşamasına, mahalledeki çocukların gerici, niteliksiz, paralı eğitime mahkum edilmesine izin verilmeyeceği” söylenerek, bu sorunlar karşısında komşularla dayanışma içerisinde olunacağı ve yaşanacak sorunlara karşı hep birlikte hareket edileceği belirtildi.

Özgürlük Semt Evi’nden yapılan açıklamada, “komşuluk bildirgesi, günümüzde kapitalizm bizleri yalnız bıraktığı, aç, evsiz, eğitimsiz, her an şiddete uğrayabilecek kadar güvensiz bıraktığı için oluşturuldu. Amacımız yalnız olmadığımızı bilmek ve bir arada olmanın verdiği güçle mücadele etmektir. Bu düzene karşı aslında olması gereken insani dayanışma ruhunu örmeyi, emekçiyi yok sayan bu gerici düzenden kurtulmak için birlikte mücadele etmeyi amaçlıyoruz.” denildi.

Komşuluk bildirgesinin tam metni şöyle:

Ben, Özgürlük Mahallesi’nde yaşayan, geleceği patronun iki dudağı arasında olan, evine ekmek parası götürmek için gece gündüz demeden çalışan bir işçiyim.

Ben, Özgürlük Mahallesi’nde yaşayan, patron, eş, düzen şiddetinden kendini korumaya çalışan bir kadınım.

Ben, Özgürlük Mahallesi’nde yaşayan, geleceği çalınmış, laik ve bilimsel olmayan eğitime maruz bırakılan bir gencim.

Ben, Özgürlük Mahallesi’nde yaşayan, uzun yıllar bu ülke için emek sarf etmiş ama şu an açlık içinde yaşayan emekli bir komşunuzum.

Ben, Özgürlük Mahallesi’nde yaşayan, geleceğinin ne olacağı belli olmayan işsiz bir komşunuzum.

Ben, Özgürlük Mahallesi’nde yaşayan, barınma hakkı elinden alınmış bir kiracıyım.

Bizlere bu yaşamı layık gören patron düzeninden kurtulmamızın tek yolu bir araya gelmek ve dayanışmak, mücadele etmek!

Bunun için Özgürlük Mahallesi’nde yaşayan bizler, aşağıda belirtilen başlıklarda komşularımızla dayanışma içerisinde olacağımızı, yaşayacağımız sorunlara karşı birlikte hareket edeceğimizi beyan ederiz:

1) Mahallemizde hiçbir kadın evde, işte, sokakta şiddete ve tacize maruz kalmayacak.

2) Çocuklarımızı gerici, niteliksiz, paralı eğitime mahkum etmeyeceğiz.

3) Hiçbir komşumuzun aç uyumasına müsaade etmeyeceğiz.

4) Hiçbir komşumuzun elektrik, su faturasını ödeyemediği için soğukta, susuz, karanlıkta kalmasına izin vermeyeceğiz.

5) Hiçbir komşumuzun artan ev kirasını ödeyemediği için evsiz kalmasına göz yummayacağız.

6) Mahallemizin gerici tarikatlar, çeteler tarafından kirletilmesine izin vermeyeceğiz.

Sen de bizim gibi düşünüyorsan bize katıl.

Haydi komşularımızla dayanışmaya!