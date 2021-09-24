Beyaz Saray'a göre fotoğraftaki tek sorun 'atlar'mış

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki dün yaptığı açıklamada, Teksas, Del Rio'daki ABD-Meksika sınır kapısında devriyelerin at kullanımını askıya aldıklarını söyledi.

Sınır devriyesi görevlilerinin Rio Grande kıyısındaki kampta Haitili göçmenlere saldırdığı görüntülerin ortaya çıkmasını takiben açıklama yapan Psaki "Bu görüntülerin fena ve korkunç olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Psaki, İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'ın Del Rio'da at devriyelerinin kullanımını askıya alma kararı hakkında "sivil haklar liderlerini" bilgilendirdiğini de sözlerine ekledi.

Ancak Psaki Haitililere yönelik insanlık dışı müdalenin durdurulacağına ilişkin tek kelime etmedi.

Dün, ABD'nin Haiti özel elçisi Daniel Foote, "ABD'nin binlerce Haitili mülteciyi ve göçmeni Haiti'ye sınır dışı etme yönündeki insanlık dışı, verimsiz kararıyla ilişkilendirilmeyeceğini" söyleyerek istifa etti.