'Dünyaya 'Amerikan rüyası' satıp sınırda 'kabus'la bekliyorlar!'

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ABD sınır muhafızlarının göçmenlere kırbaçlı atlı birliklerle saldırısının görüntülerini paylaşarak Washington'a tepki gösterdi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Twitter hesabından AFP'nin 19 Eylül'de Meksika sınırında çektiği fotoğrafı paylaştı ve "Dünyaya 'Amerikan rüyasını' satıyorlar ve sınırda bir 'kabus'la göçmenleri bekliyorlar. İnsan Haklarından kim bahsetti?" diye sordu.

Venden al mundo el "sueño americano" y esperan a los migrantes con una pesadilla en la frontera. ¿Quién habló de Derechos Humanos? pic.twitter.com/luSMdnY6pm — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) September 22, 2021

Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri'ni geçen Haitili göçmenlere karşı ABD'nin atlı sınır muhafızlarının kırbaçlı saldırısının görüntüleri tüm dünyada tepkiye yol açtı.

Göçmenlere karşı kırbaç kullandılar

Görüntülerin büyük tepkiye yol açmasının ardından Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin soru üzerine, Afganistan'da ABD uçağından düşen Afganların görüntülerine ilişkin yaptığı yorumun bir benzerini yaparak "görüntülerin korkunç olduğunu" söyledi. Psaki muhafızların göçmenlere karşı kırbaç kullanıp kullanmadığına ilişkin soruya ise yanıt vermedi. ABD İçişleri Bakanlığı ise görüntülerle ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.