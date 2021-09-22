'Dünyaya 'Amerikan rüyası' satıp sınırda 'kabus'la bekliyorlar!'

ABD'nin Meksika sınırında kırbaçlı atlı birliklerle göçmenlere saldırısına tepki gösteren Küba Devlet Başkanı ABD'nin dünyaya 'Amerikan rüyası' satıp sınırda 'kabus' yaşattığını vurguladı.

Dış Haberler

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ABD sınır muhafızlarının göçmenlere kırbaçlı atlı birliklerle saldırısının görüntülerini paylaşarak Washington'a tepki gösterdi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Twitter hesabından AFP'nin 19 Eylül'de Meksika sınırında çektiği fotoğrafı paylaştı ve "Dünyaya 'Amerikan rüyasını' satıyorlar ve sınırda bir 'kabus'la göçmenleri bekliyorlar. İnsan Haklarından kim bahsetti?" diye sordu.

Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri'ni geçen Haitili göçmenlere karşı ABD'nin atlı sınır muhafızlarının kırbaçlı saldırısının görüntüleri tüm dünyada tepkiye yol açtı.

Göçmenlere karşı kırbaç kullandılar

Görüntülerin büyük tepkiye yol açmasının ardından Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin soru üzerine, Afganistan'da ABD uçağından düşen Afganların görüntülerine ilişkin yaptığı yorumun bir benzerini yaparak "görüntülerin korkunç olduğunu" söyledi. Psaki muhafızların göçmenlere karşı kırbaç kullanıp kullanmadığına ilişkin soruya ise yanıt vermedi. ABD İçişleri Bakanlığı ise görüntülerle ilgili soruşturma açıldığını duyurdu. 

Haber

Teksas'ta binlerce göçmenin nasıl kaldığı görüntülenince İHA'yla görüntü almak yasaklandı