Teksas'ta binlerce göçmenin nasıl kaldığı görüntülenince İHA'yla görüntü almak yasaklandı

Basının sahadaki koşulları gösteren gösteren görüntülerini yayınlamasının ardından ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), dronların 10 binden fazla göçmenin toplandığı bir güney Teksas köprüsü üzerinde uçmasını yasakladı.

Perşembe akşamı yayınlanan bir FAA bildirisi, "özel güvenlik nedenlerini" öne sürerek, güney Teksas'taki Del Rio Köprüsü üzerinde insansız hava araçları (İHA) için iki haftalık uçuşa yasak bölge ilan etti.

Del Rio Belediye Başkanı Bruno Lozano, Perşembe gecesi sayısı 10 bin 500'den fazlaya ulaşan göçmenler hakkında ABD Başkanı Joe Biden'ı Teksas sınır kasabasındaki “devam eden krize” müdahaleye çağırdı.

FAA'nın İHA sansürü ilk olarak, daha önce köprünün altında toplanan çok sayıda göçmeni gösteren hava görüntülerini yakalayan yerel bir Fox News muhabiri tarafından bildirildi.

Göçmenlerin çoğunun kendi ülkelerindeki son doğal afetlerden kaçan Haitililer olduğu tahmin ediliyor.

FAA'nın yasağında yalnızca belirsiz "güvenlik" endişelerine değinilirken, Fox'un aktardığı bir açıklamada, dronların "sınırdaki kolluk uçuşlarına müdahale ettiğini iddia eden ABD Sınır Devriyesi'nin talebi üzerine uçuşa yasak bölgenin uygulandığı" belirtildi.

Ancak haber kanalı medya kuruluşlarının bölge üzerinde insansız hava araçları çalıştırmaya devam etmek için muafiyet talep edebileceğini de sözlerine ekledi.

Teksas Valisi Cumhuriyetçi Greg Abbott, Biden'ın sınır meselesiyle ilgili tepkisinin "korkunç" ve "tamamen ihmalkar" olduğunu söyledi. Perşembe günü erken saatlerde Vali, yerel makamlara "bu [göçmen] kervanların ülkeyi istila etmesini önlemek için" güney sınırındaki altı giriş noktasını kapatmaları talimatını verdi.

Del Rio, Teksas-Meksika sınırındaki birçok geçiş noktasından sadece biri. Bu geçiş noktalarına ulaşan göçmenler, ya sığınma talebinde bulunabilirler ya da Başkan Biden tarafından bu yılın başlarında yeniden başlatılan Obama dönemi 'yakala ve bırak' politikası kapsamında tutuklanabilirler.