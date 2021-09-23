Psaki: Haitili göçmenleri Guantanamo'ya kapatmayı düşünmüyoruz

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki Perşembe günü yaptığı açıklamada, Biden hükümetinin ABD'nin güney sınırından Haitili göçmenleri Guantanamo Körfezi'ndeki toplama kampına göndermeyi hiçbir zaman planlamadığını söyledi.

Psaki, "Yapmayacağız, bunu yapmak için hiçbir zaman bir plan olmadı. Sanırım on yıllardır üçüncü ülkelere yeniden yerleştirmek için tutuklanan göçmenleri işlemek için kullanılan Göçmen Operasyon Merkezi ile ilgili bir kafa karışıklığı vardı." dedi.

Psaki bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, "zamanlama nedeniyle biraz kafa karışıklığına neden olduğunu düşünüyorum, sözleşme yenilemede tipik, rutin, ilk adım olarak yayınlandı ve güney sınırıyla ilgisi yok" dedi.

Psaki'nin açıklaması, 17 Eylül'de yayınlanan ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) bölümünün Göçmen Operasyonlarında silahsız gözetim ve güvenlik görevlileriyle sözleşme yapması gerektiğine dair İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS) Guantanamo Körfezi'ndeki merkez işletilmesine ilişkin belgesine dayanan çelişkili haberler hakkındaki bir soruya yanıt olarak geldi.

Belgede, tesisin 120 kişilik kapasiteye, tahmini günlük 20 kişilik nüfusa ve bir dalgalanma olayı durumunda 400'e kadar nüfus için geçici konut inşa etme kabiliyetine sahip olduğunu öne sürüyordu.

Belgede ayrıca, toplama kampı personelinin en az yüzde 10'unun İspanyolca veya Haiti Kreolü konuşması gerektiğinin ibaresinin yeralmasıysa dikkat çekmişti.